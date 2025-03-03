Еще проще! Как уплатить свои налоговые обязанности с помощью счета предоплат в среде e-MTA?
Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что просроченные налоговые обязанности можно уплатить из суммы, которая будет на счёте предоплаты, в среде электронных услуг e-MTA; это также относится и к тем обязанностям, срок уплаты которых наступит только в будущем.
Люди, подающие декларацию о доходах, могут ознакомиться в среде э-услуг e-MTA с суммой подоходного налога, который необходимо доплатить или который был переплачен и подлежит возврату. Общее сальдо по всем обязанностям клиента отображается в e-MTA на рабочем столе и на странице обзора требований; причём сумма налога, подлежащая уплате, считается положительной, а сумма налога, подлежащая возврату, – отрицательной (она указана со знаком минус). Если клиент должен вернуть переплаченный подоходный налог, то для него предусмотрено два варианта.
Первое – это оставить возвращаемую сумму подоходного налога на своём счёте предоплаты в e-MTA для того, чтобы погасить другие обязанности, срок уплаты которых наступает в будущем. „Например, первая часть земельного налога должна быть уплачена к 31 марта, а срок уплаты первой части налога на механическое транспортное средство наступит 16 июня этого года“, – сказал руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас.
Если возвращаемый подоходный налог превышает сумму обязанности, срок уплаты которой наступает в будущем, то в e-MTA отображается сальдо со знаком минус. „Например, если человеку возвращают подоходный налог в размере 100 евро; налог на его механическое транспортное средство составляет 75 евро и он будет востребован в будущем, то на странице обзора требований отображается сальдо -25 евро. Однако это не означает, что возвращаемая сумма сразу же пойдёт на покрытие названного налога. Сумма, оставленная на счёте предоплаты, будет там находиться до тех пор, пока наступит срок уплаты налога на механическое транспортное средство“, – отметил руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас.
Если сумма подоходного налога, подлежащая возврату, меньше обязанности, срок уплаты которой наступает в будущем, то в e-MTA отображается сальдо как положительное. Клиент может перевести недостающую сумму на счёт предоплаты в e-MTA. Налоговые обязанности, имеющиеся там, выполняются автоматически в день, когда наступают сроки их уплат.
Другой вариант – это получить возвращаемый подоходный налог на свой банковский счёт. „В этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы необходимая сумма была внесена на счёт предоплаты в e-MTA к сроку уплаты требований. Вы можете ознакомиться в среде e-MTA со всеми налоговыми обязанностями как с теми, которые уже поступили, но ещё не уплачены, так и с теми, срок уплаты которых наступит в будущем. Выберите в e-MTA следующее: „Учёт“ – „Требования“ – „Обзор требований““, – сказал руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас.
Важно знать, что обязанности, уплата которых просрочена, уплачиваются из возвращаемого подоходного налога в первую очередь. Оставшийся переплаченный подоходный налог перечисляется затем либо на счёт предоплаты для того, чтобы погашать свои обязанности в будущем, либо на обычный банковский счёт. Если сроки уплат разных обязанностей совпадают, то НТД берёт за основу очерёдность, указанную в Законе о налогообложении.
НТД начнёт возвращать 5 марта переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в среде e-MTA. Скорость его возврата не зависит от времени подачи декларации. Переплаченный подоходный налог начнут возвращать 18 марта тем клиентам, кто подал декларацию на бумаге. Срок возвратов от НТД наступает 1 октября; эта же дата является сроком доплаты подоходного налога для людей, которым необходимо это сделать. Доходы за прошлый год можно задекларировать до 30 апреля. Информация о декларировании доходов за 2024 год подробнее представлена на веб-сайте НТД