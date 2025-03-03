Еще проще! Как уплатить свои налоговые обязанности с помощью счета предоплат в среде e-MTA?

Люди, подающие декларацию о доходах, могут ознакомиться в среде э-услуг e-MTA с суммой подоходного налога, который необходимо доплатить или который был переплачен и подлежит возврату. Общее сальдо по всем обязанностям клиента отображается в e-MTA на рабочем столе и на странице обзора требований; причём сумма налога, подлежащая уплате, считается положительной, а сумма налога, подлежащая возврату, – отрицательной (она указана со знаком минус). Если клиент должен вернуть переплаченный подоходный налог, то для него предусмотрено два варианта.

Первое – это оставить возвращаемую сумму подоходного налога на своём счёте предоплаты в e-MTA для того, чтобы погасить другие обязанности, срок уплаты которых наступает в будущем. „Например, первая часть земельного налога должна быть уплачена к 31 марта, а срок уплаты первой части налога на механическое транспортное средство наступит 16 июня этого года“, – сказал руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас.

Если возвращаемый подоходный налог превышает сумму обязанности, срок уплаты которой наступает в будущем, то в e-MTA отображается сальдо со знаком минус. „Например, если человеку возвращают подоходный налог в размере 100 евро; налог на его механическое транспортное средство составляет 75 евро и он будет востребован в будущем, то на странице обзора требований отображается сальдо -25 евро. Однако это не означает, что возвращаемая сумма сразу же пойдёт на покрытие названного налога. Сумма, оставленная на счёте предоплаты, будет там находиться до тех пор, пока наступит срок уплаты налога на механическое транспортное средство“, – отметил руководитель отдела подоходного налога Мадис Лаас.

Если сумма подоходного налога, подлежащая возврату, меньше обязанности, срок уплаты которой наступает в будущем, то в e-MTA отображается сальдо как положительное. Клиент может перевести недостающую сумму на счёт предоплаты в e-MTA. Налоговые обязанности, имеющиеся там, выполняются автоматически в день, когда наступают сроки их уплат.