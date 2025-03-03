Европейская комиссия расследует незаконную помощь Olerex от Эстонии

Как следует из жалобы AS Terminal, эстонское государство незаконно предоставило государственную помощь AS Olerex, позволив компании в течение нескольких лет не соблюдать биообязательства при продаже топлива. Это наносит ущерб как целям Европейского союза по переходу к более экологичному транспорту, так и искажает конкуренцию на рынке.

Европейская комиссия отправила письмо эстонским властям 20 февраля с просьбой предоставить факты и обоснования по делу Olerex, чтобы оценить, повлияла ли государственная помощь на компанию Olerex и нарушила ли она конкуренцию на рынке.

„Для обеспечения честного ведения бизнеса и конкуренции важно, что независимый эксперт в лице Европейской комиссии начал собственное расследование, так как местные органы, контролирующие топливный рынок, до сих пор выполняли свою работу недостаточно хорошо. Преимущество, которое Olerex получила за возможность не исполнять биообязательства, повлияло на конкуренцию и затронуло всех других участников рынка, а также потребителей, которые в конечном итоге заплатили за топливо более высокую цену“, – отметил член правления AS Terminal Райдо Раудсепп.

Выполнение требований директивы по возобновляемым источникам энергии связано с дополнительными расходами для топливных компаний. По мнению Эстонской топливной ассоциации, бездействие эстонских контролирующих органов позволило Olerex, не выполнившей требования по биообязательствам, получить до 35 миллионов евро в год. К этому добавляются штрафы в размере до 20 миллионов евро в год, которые эстонские власти не смогли взыскать в полном объеме.

Благодаря финансовому преимуществу AS Olerex удалось увеличить свою долю на рынке и прибыль за счет конкурентов. Это, в свою очередь, привело к снижению конкуренции среди участников рынка и росту цен на топливо для некоторых сегментов потребителей.