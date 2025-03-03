Bild: представители США ведут тайные переговоры о запуске газопровода „Северный поток-2“

По информации издания, чтобы обсудить сделку, в Швейцарию несколько раз приезжал специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Кто еще участвовал в переговорах, не сообщается.

Bild утверждает, что США и Россия обсуждают соглашение, согласно которому Соединенные Штаты выступят посредником в поставках российского газа в Германию по газопроводу „Северный поток-2“. В соглашении, как предполагается, будут участвовать американские компании, а не правительство США.

При этом, указывает издание, рассматривается вариант, что газопровод „Северный поток-1“ отремонтируют и перестроят, чтобы транспортировать зеленый водород из Финляндии в Германию.

Источники Bild в немецких правительственных кругах сообщили, что власти Германии не участвовали в конфиденциальных переговорах и ничего не знают о встречах Ричарда Гренелла в Швейцарии. Сам Гренелл отрицает причастность к переговорам.

По данным Financial Times, бывший управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов готовит перезапуск „Северного потока-2“. Bild утверждает, что среди заинтересованных сторон — американский бизнесмен Стивен Линч, который „имеет хорошие контакты в Москве и Вашингтоне“.

По данным источника FT, один консорциум американских инвесторов составил схему сделки с „Газпромом“. Если план перезапуска осуществится, это даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу. В таком случае, как говорит собеседник FT, США могли бы сказать, что „теперь Россия будет надежной, потому что в центре находятся заслуживающие доверия американцы“.