СМИ: Трамп сегодня обсудит с высшими чиновниками приостановку или полную отмену военной помощи Украине

28 февраля переговоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме завершились публичной перепалкой, после чего украинская делегация досрочно покинула Белый дом. Не было подписано и подготовленное соглашение о сотрудничестве в добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда. После этого как сам президент США, так и высокопоставленные представители администрации заявили, что сомневаются в стремлении украинского президента к миру с Россией. Кроме того, они считают, что Зеленский проявил неуважение к Трампу, вступив в полемику.

В понедельник Трамп в социальной сети Truth написал, что он считает, что Соединённым Штатам следует проявлять меньше беспокойства по поводу действий российского президента Владимира Путина и сосредоточиться на других проблемах. „Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше – о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну – чтобы мы не стали похожи на Европу! „ – написал Трамп. Заявление Трампа сделано на фоне участившихся контактов между Вашингтоном и Москвой.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC подчеркнул, что целью США по-прежнему является прекращение войны в Украине, и именно этой целью продиктованы последние контакты с Россией. По словам Рубио, Трамп „пытается усадить Россию за стол переговоров, чтобы выяснить, есть ли способ положить конец этому конфликту“. „Президент говорит, что есть эта ужасная война, она продолжается уже три года, это кровавый тупик. Он хочет, чтобы она закончилась. Единственный способ, которым она закончится, — это если Владимир Путин сядет за стол переговоров“. Этим он объясняет изменение риторики США в отношении России и, в частности, отказ от обвинений в адрес Москвы в развязывании конфликта. „Мы потратили три года, обзывая Владимира Путина. Сейчас не в этом суть. Необходимо выяснить, есть ли способ заставить их остановить войну. И единственный способ сделать это — заставить россиян вступить в переговоры“, - приводит слова Рубио „Голос Америки“. Альтернативой миру, по словам Рубио, является продолжение войны „с тысячами погибших людей, миллиардами потраченных долларов, и еще большим числом смертей и разрушений“. „Это не то, в чем президент хочет участвовать“, - подчеркнул он.