Макрон раскрыл европейский мирный план по Украине. Он предполагает частичное прекращение огня на месяц

Франция и Великобритания предложили ввести частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет распространяться на наземные боевые действия. „В случае прекращения огня будет очень трудно проверить, соблюдается ли (прекращение огня) вдоль фронта“, — сказал Макрон.

По его словам, частичное перемирие будет распространяться на воздушные и морские атаки, в том числе на удары по энергетическим объектам.

Вторая часть плана предполагает, что страны Европы направят в Украину миротворческий контингент, но это случится только на более позднем этапе. „В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывания [войск]“, — сказал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон ответил на вопрос журналистов, знает ли он об этом плане: „Я в курсе всего“.

Эммануэль Макрон также заявил в интервью, что Франция и другие европейские страны должны больше тратить на оборону. „Последние три года русские тратят на оборону 10% своего ВВП. Поэтому нам нужно готовиться к будущему, установив целевой показатель в 3% или 3,5% от ВВП. Это далеко не те 2%, которых с трудом добилась Франция, и к которым многие европейские страны еще не приблизились“, — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 2 марта, что Великобритания, Франция, а также, возможно, „еще одна или две стороны“ будут работать с Украиной над „планом прекращения военных действий“, который в дальнейшем представят США.

В Лондоне 2 марта прошел саммит, посвященный урегулированию российско-украинской войны. В нем участвовали лидеры стран Европы, а также Турции и Канады. Также на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 28 февраля произошла перепалка в Белом доме в Вашингтоне, после чего президента Украины попросили покинуть здание администрации президента. Намеченное подписание соглашения о полезных ископаемых отменили.

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