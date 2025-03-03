Департамент конкуренции оценил возможность снижения цен на отопление в Нарве

„В связи с ростом цены на природный газ (на 19,2%) и подорожания покупки квоты на выбросы CO₂ (на 5,8%) компания Enefit Power 7 февраля 2025 года подала ходатайство на согласование предельной цены тепловой энергии в Нарве, произведенной исключительно из природного газа и продаваемой сетевой компании Narva Soojusvõrk, в размере 104,65 евро за МВт·ч, что на 14,8% больше по сравнению с текущей верхней ценой. Департамент проверил представленные данные и 19 февраля 2025 года согласовал их“, - пояснила заведующая службой регулирования цен Департамента конкуренции Кюлли Хааб.

„При этом для Enefit Power продолжает действовать условие Департамента конкуренции: если будет повторно запущен 11-й когенерационный блок Балтийской электростанции, то компания обязана применять предельную цену тепла на уровне 60,44 евро за МВт·ч“, - добавила Хааб.

По ее словам, более высокий тариф на тепло, вырабатываемое из природного газа, может применяться только в том случае, если в апреле цена на газ останется высокой, а 100% тепла будет произведено исключительно на газе.

„Если стоимость квот на выбросы CO₂ и закупочная цена газа снизятся, компания Enefit Power обязана будет уменьшить цену на тепло“, – подчеркнула Кюлли Хааб.

„В случае снижения цен на квоты CO₂ и природный газ, Narva Soojusvõrk также обязана будет снизить предельную цену тепла для конечных потребителей“, – заверила Кюлли Хааб.

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