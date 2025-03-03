Речь идёт об „Альянсе либералов и демократов за Европу“ (ALDE) и её молодёжном крыле „Европейская либеральная молодёжь“ (European Liberal Youth). Обе организации зарегистрированы в Бельгии, где расположены штаб-квартиры ряда руководящих органов ЕС, передает Радио Свобода.

Как утверждается в сообщении Генпрокуратуры, „Альянс либералов и демократов за Европу“ - „одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза“. Помимо прочего, она, как утверждается, требует „наращивания санкционного давления и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи, открыто поддерживают вторжение в Курскую область“, а также снятие ограничений „на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием“.

ALDE объединяет 76 либерально-демократических проевропейских партий в различных странах Евросоюза. В Европейском парламенте у её представителей 49 из 720 мест, это ведущая сила фракции „Обновление Европы“, которая входит в состав большинства в Европарламенте. Представители партии есть среди членов Еврокомиссии. ALDE объединяет партии из стран, не только входящих в ЕС, но и, например, поддерживающую Владимира Зеленского украинскую партию „Слуга народа“.

Представители партии выступают с резкой критикой российского вторжения в Украину и в поддержку Украины, регулярно становятся инициаторами резолюций Европарламента с осуждением России или поддерживают их. С резкой критикой российских властей в связи с нарушениями прав человека в России они выступали и до начала войны в Украине.

Признание деятельности организации нежелательной в России означает, что сотрудничающие с ней люди могут быть подвергнуты административному или уголовному преследованию.

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) и Эстония

Партия реформ Эстонии является членом Либерального Интернационала, а также членом европартии Альянс либералов и демократов за Европу.