Генпрокуратура РФ признала нежелательной европейскую партию, вице-президентом которой является министр климата Эстонии
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране одной из общеевропейских политических партий, а также её молодёжного крыла. Об этом говорится в опубликованном утром в понедельник заявлении ведомства. Вице-президентом партии является министр климата Эстонии Йоко Алендер.
Речь идёт об „Альянсе либералов и демократов за Европу“ (ALDE) и её молодёжном крыле „Европейская либеральная молодёжь“ (European Liberal Youth). Обе организации зарегистрированы в Бельгии, где расположены штаб-квартиры ряда руководящих органов ЕС, передает Радио Свобода.
Как утверждается в сообщении Генпрокуратуры, „Альянс либералов и демократов за Европу“ - „одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза“. Помимо прочего, она, как утверждается, требует „наращивания санкционного давления и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи, открыто поддерживают вторжение в Курскую область“, а также снятие ограничений „на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием“.
ALDE объединяет 76 либерально-демократических проевропейских партий в различных странах Евросоюза. В Европейском парламенте у её представителей 49 из 720 мест, это ведущая сила фракции „Обновление Европы“, которая входит в состав большинства в Европарламенте. Представители партии есть среди членов Еврокомиссии. ALDE объединяет партии из стран, не только входящих в ЕС, но и, например, поддерживающую Владимира Зеленского украинскую партию „Слуга народа“.
Представители партии выступают с резкой критикой российского вторжения в Украину и в поддержку Украины, регулярно становятся инициаторами резолюций Европарламента с осуждением России или поддерживают их. С резкой критикой российских властей в связи с нарушениями прав человека в России они выступали и до начала войны в Украине.
Признание деятельности организации нежелательной в России означает, что сотрудничающие с ней люди могут быть подвергнуты административному или уголовному преследованию.
Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) и Эстония
Партия реформ Эстонии является членом Либерального Интернационала, а также членом европартии Альянс либералов и демократов за Европу.
Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) выбирал новый состав правления в начале октября 2024 года, министр климата Эстонии Йоко Алендер от Партии реформ стала новым вице-президентом ALDE.
Из шести избранных вице-президентов Алендер получила больше всего голосов - 389. Остальных избранных вице-президентов поддержали от 232 до 347 делегатов съезда.
Руководство ALDE избирается на двухлетний срок.
Алендер назвала тремя основными темами своей работы на посту вице-президента ALDE свободу, победу Украины и рост чистой и конкурентоспособной экономики.
Совет уполномоченных Центристской партии в сентябре 2024 года принял решение о выходе политической организации из общеевропейской партии Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), в которой эстонские центристы состояли последние 20 лет.