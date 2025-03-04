Школьные медсестры начинают консультировать школьников по вопросам алкогольной и никотиновой зависимости

Исследование поведения школьников в отношении здоровья показало, что алкоголь уже попробовали 40% 11-летних школьников, 75% - 13-летних и 93% 15-летних учащихся. Кроме того, растет употребление табачных изделий – 7% учащихся (в возрасте 11–18 лет) ежедневно употребляют табачные изделия или никотинсодержащие товары.

„Употребление алкоголя и никотина часто начинается в юном возрасте и это как правило влияет на физическое и ментальное здоровье учащихся гораздо больше, чем они это осознают“, — говорит медсестра по душевному здоровью Tallinna Koolitervishoid Рагне Ляхеб, отмечая актуальность новой услуги консультирования. „Школьные медсестры часто становятся первыми, к кому молодые люди обращаются со своими проблемами. Многие из них признаются, что хотели бы отказаться от вейпинга или употребления алкоголя, но не могут, потому что привычка уже слишком сильная“, — пояснила Ляхеб.

В рамках данной услуги молодым людям предоставляется поддержка и необходимая информация, которые помогают оценить влияние алкоголя и никотина на их здоровье, а также помогающие найти здоровые альтернативы для снижения стресса и улучшения общего благополучия. „Сначала мы оцениваем уровень риска употребления учащимся алкоголя и/или никотиновой продукции, а после решаем, как действовать дальше. Если выясняется, что школьник уже употребляет алкоголь или никотиносодержащую продукцию, то важно пройти краткое консультирование на эту тематику“, — описала процесс Ляхеб. В ходе краткой консультации при необходимости с учеником также обсуждаются вопросы образа жизни и привычек – такие как питание, физические упражнения и ментальное здоровье.

Данную услугу оказывают школьные медсестры, прошедшие соответствующее обучение и получившие основательную подготовку по выявлению расстройств, связанных с употреблением алкоголя и никотина, а также по методикам решения этих проблем. Услуга финансируется Кассой здоровья, и для ее применения требуется согласие родителей.

Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid – это крупнейшая организация школьных медсестер в Эстонии, в которую входят около 100 медицинских работников, которые заботятся о 57 000 учащихся в 90 школах. В сотрудничестве с родителями, школьным персоналом и другими специалистами школьные медсестры помогают укреплять здоровье учащихся и поддерживать их благополучие.

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