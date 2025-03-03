Потихоньку стареем: медианный возраст жителя Евросоюза вырос почти до 45 лет

Это значит, что половина жителей ЕС моложе 44,7 года, а половина — старше.

Самый высокий медианный возраст был зафиксирован в Италии (48,7), Болгарии и Португалии (47,1), а самый низкий — в Ирландии (39,4), Люксембурге (39,7) и на Мальте (39,8). В Латвии этот показатель составляет 44,1 года, в Литве — 44,2 года, в Эстонии — 42,5 года.

С 2014 года медианный возраст жителя ЕС увеличился на 2,2 года. Рост был зафиксирован во всех странах, кроме Германии (-0,1 года) и Мальты (-0,7).

Сильнее всего постарело население Греции, Италии, Португалии и Словакии — там медианный возраст за десятилетие вырос на 4 года. Слабее всего этот показатель увеличился в Швеции (0,1), Нидерландах и Люксембурге (0,5). Медианный возраст жителей Латвии и Литвы с 2014 года вырос на 1,7 года, Эстонии — на 1,2 года.

По состоянию на начало 2024 года в Евросоюзе проживало 449,2 млн человек.

В Эстонии пенсионеры вынуждены работать — в стране таких более половины

Исследование рынка труда Европейского союза за 2023 год выявило любопытную тенденцию: Эстония лидирует по доле работающих пенсионеров. В то время как в среднем по ЕС только 13% продолжают трудиться после выхода на пенсию, в Эстонии таких — более половины.

В большинстве стран ЕС пенсионеры завершали свою трудовую деятельность в течение первых шести месяцев после получения права на пенсию: 22,4% вовсе не работали, а 64,7% прекращали работать. Лишь 13% находили в себе силы и желание продолжить карьеру.

Однако общая картина по ЕС крайне разнородная. Различается она даже если взглянуть на Северную Европу и страны Балтии. В Эстонии, Латвии и Литве доля продолжающих работать пенсионеров впечатляет: 54,9%, 44,2% и 43,7% соответственно. Эти страны стали абсолютными лидерами в ЕС по данному показателю.

Причины такого выбора занятости разнообразны. По данным опроса, 36,3% пожилых работников в ЕС продолжали трудиться, потому что им нравилось быть продуктивными и чувствовать себя востребованными. Для 28,6% это была финансовая необходимость. Кроме того, 11,2% отметили важность поддержания социальной интеграции, а 9,1% привлекали дополнительные материальные бонусы, связанные с работой.

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