Почти половина населения Эстонии считает, что их финансовое положение ухудшится еще до летнего повышения налогов(17)
Согласно финансовому опросу жителей Эстонии, проведенному исследовательской фирмой Norstat по заказу банка Citadele, почти половина (46%) населения страны считает, что в течение ближайших трех месяцев их финансовое положение ухудшится, главным образом из-за постоянно растущих цен на продукты питания. В улучшение своего финансового положения верят только 13% опрошенных.
Банк Citadele выяснял у людей, каким они видят свое финансовое положение в ближайшие три месяца: 32% считают, что оно несколько ухудшится, а 14% ожидают значительного ухудшения. Среди трех балтийских стран именно жители Эстонии наиболее пессимистично оценивают свою способность справляться с жизненными обстоятельствами – в Латвии в ухудшение финансового положения верят 27% жителей, в Литве – 31%.
„По мнению потребителей в странах Балтии, их финансовое положение больше всего зависит от инфляции, которая снижает покупательскую способность и сводит на нет возможный положительный эффект от роста заработных плат. Поэтому во всех трех странах потребители остаются довольно осторожными в своих финансовых ожиданиях, – объяснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. – Причиной пессимизма среди жителей Эстонии является более слабый экономический цикл, который сдерживается главным образом самым высоким в Балтии уровнем задолженности частного сектора. Однако следует учитывать, что эта оценка еще не включает предстоящие летом налоговые повышения в Эстонии. Повышение налога с оборота на два процентных пункта существенно повлияет на все цены“.
Во всех трех странах Балтии люди ожидают ухудшения своего финансового положения в первую очередь из-за роста цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости, что ведет к снижению покупательской способности.
Лишь 2% жителей Эстонии верят, что в ближайшие три месяца их финансовое положение значительно улучшится, а в некоторое улучшение верят 11%. В Латвии в улучшение своей финансовой ситуации верят в общей сложности 22% опрошенных, а в Литве – 19%.
„Согласно прогнозам, в 2025 году ВВП Латвии вырастет на 2,2%, а ВВП Литвы – на 2,9%. Также очевидно, что экономический цикл Эстонии продолжает отставать от Латвии и Литвы. Из-за слабого экономического цикла ожидания эстонских потребителей в отношении зарплат остаются наиболее низкими среди балтийских стран“, - прокомментировал Ребане.
Больше всего в ухудшение своего финансового положения в течение ближайших трех месяцев верят жители Хийумаа (целых 84% опрошенных), за ними следуют жители Ляэнемаа (59%) и Ида-Вирумаа (57%).
„Северо-восточные и западные регионы Эстонии остаются местами, где люди не верят в улучшение своего финансового положения. Надежда на улучшение финансовой ситуации связана в основном с Таллинном и Харьюмаа, где 16% людей считают, что их финансовое положение улучшится еще до лета“, - сказал Ребане.
Исследовательская фирма Norstat провела финансовый опрос среди потребителей в январе этого года, опросив 1000 человек.