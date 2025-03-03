Почти половина населения Эстонии считает, что их финансовое положение ухудшится еще до летнего повышения налогов

Банк Citadele выяснял у людей, каким они видят свое финансовое положение в ближайшие три месяца: 32% считают, что оно несколько ухудшится, а 14% ожидают значительного ухудшения. Среди трех балтийских стран именно жители Эстонии наиболее пессимистично оценивают свою способность справляться с жизненными обстоятельствами – в Латвии в ухудшение финансового положения верят 27% жителей, в Литве – 31%.

„По мнению потребителей в странах Балтии, их финансовое положение больше всего зависит от инфляции, которая снижает покупательскую способность и сводит на нет возможный положительный эффект от роста заработных плат. Поэтому во всех трех странах потребители остаются довольно осторожными в своих финансовых ожиданиях, – объяснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. – Причиной пессимизма среди жителей Эстонии является более слабый экономический цикл, который сдерживается главным образом самым высоким в Балтии уровнем задолженности частного сектора. Однако следует учитывать, что эта оценка еще не включает предстоящие летом налоговые повышения в Эстонии. Повышение налога с оборота на два процентных пункта существенно повлияет на все цены“.

Во всех трех странах Балтии люди ожидают ухудшения своего финансового положения в первую очередь из-за роста цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости, что ведет к снижению покупательской способности.

Лишь 2% жителей Эстонии верят, что в ближайшие три месяца их финансовое положение значительно улучшится, а в некоторое улучшение верят 11%. В Латвии в улучшение своей финансовой ситуации верят в общей сложности 22% опрошенных, а в Литве – 19%.

„Согласно прогнозам, в 2025 году ВВП Латвии вырастет на 2,2%, а ВВП Литвы – на 2,9%. Также очевидно, что экономический цикл Эстонии продолжает отставать от Латвии и Литвы. Из-за слабого экономического цикла ожидания эстонских потребителей в отношении зарплат остаются наиболее низкими среди балтийских стран“, - прокомментировал Ребане.