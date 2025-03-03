Экономика
03.03.2025, 18:21

Почти половина населения Эстонии считает, что их финансовое положение ухудшится еще до летнего повышения налогов

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RusDelfi
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Согласно финансовому опросу жителей Эстонии, проведенному исследовательской фирмой Norstat по заказу банка Citadele, почти половина (46%) населения страны считает, что в течение ближайших трех месяцев их финансовое положение ухудшится, главным образом из-за постоянно растущих цен на продукты питания. В улучшение своего финансового положения верят только 13% опрошенных.

Банк Citadele выяснял у людей, каким они видят свое финансовое положение в ближайшие три месяца: 32% считают, что оно несколько ухудшится, а 14% ожидают значительного ухудшения. Среди трех балтийских стран именно жители Эстонии наиболее пессимистично оценивают свою способность справляться с жизненными обстоятельствами – в Латвии в ухудшение финансового положения верят 27% жителей, в Литве – 31%.

„По мнению потребителей в странах Балтии, их финансовое положение больше всего зависит от инфляции, которая снижает покупательскую способность и сводит на нет возможный положительный эффект от роста заработных плат. Поэтому во всех трех странах потребители остаются довольно осторожными в своих финансовых ожиданиях, – объяснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. – Причиной пессимизма среди жителей Эстонии является более слабый экономический цикл, который сдерживается главным образом самым высоким в Балтии уровнем задолженности частного сектора. Однако следует учитывать, что эта оценка еще не включает предстоящие летом налоговые повышения в Эстонии. Повышение налога с оборота на два процентных пункта существенно повлияет на все цены“.

Во всех трех странах Балтии люди ожидают ухудшения своего финансового положения в первую очередь из-за роста цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости, что ведет к снижению покупательской способности.

Лишь 2% жителей Эстонии верят, что в ближайшие три месяца их финансовое положение значительно улучшится, а в некоторое улучшение верят 11%. В Латвии в улучшение своей финансовой ситуации верят в общей сложности 22% опрошенных, а в Литве – 19%.

„Согласно прогнозам, в 2025 году ВВП Латвии вырастет на 2,2%, а ВВП Литвы – на 2,9%. Также очевидно, что экономический цикл Эстонии продолжает отставать от Латвии и Литвы. Из-за слабого экономического цикла ожидания эстонских потребителей в отношении зарплат остаются наиболее низкими среди балтийских стран“, - прокомментировал Ребане.

Больше всего в ухудшение своего финансового положения в течение ближайших трех месяцев верят жители Хийумаа (целых 84% опрошенных), за ними следуют жители Ляэнемаа (59%) и Ида-Вирумаа (57%).

„Северо-восточные и западные регионы Эстонии остаются местами, где люди не верят в улучшение своего финансового положения. Надежда на улучшение финансовой ситуации связана в основном с Таллинном и Харьюмаа, где 16% людей считают, что их финансовое положение улучшится еще до лета“, - сказал Ребане.

Исследовательская фирма Norstat провела финансовый опрос среди потребителей в январе этого года, опросив 1000 человек.

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