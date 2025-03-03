Мафиозо против шоумена. Социолог: Трамп и Путин вряд ли смогут договориться

– Такие опасения оправданы. Трамп может многое натворить. Но то, что он делает, не очень оригинально. Это напоминает попытки установить плебисцитарное правление, когда институты между массами и лидером устраняются и между ними устанавливается прямой контракт.

Путину же не нужен никакой мир. Ему нужна та война, которая началась даже не в 2014 году, а в сентябре 1999-го, когда этот представитель архаической мафиозной культуры, паразитирующей на сложных структурах современного общества, начал захват российского государства. Ему удалось завершить это к концу 2003 года, а потом он начал системную войну против российского общества. И сейчас Путину нужнее всего не Украина, а эта непрерывная война. Она принципиальна для сохранения власти.

Трамп говорит, что мир нужен всем: мир нужен ему, мир нужен Путину, мир нужен Украине. Казалось бы, тут все едины. Однако Украине мир нужен гораздо больше, чем Путину и Трампу. Она дошла до такого состояния, когда человеческие жизни становятся важнее, чем территория.

– Политические комментаторы и многие политики вносят свой вклад в поддержание тумана войны. Их панические или восторженные реакции не помогают пониманию природы действий тех, о ком они говорят.

– Разве это имеет значение, если оба идут в одном направлении? Трамп давит на Украину, Путин в ответ предлагает ему российские полезные ископаемые…

Доктор Сергей Ерофеев, социолог, культуролог и историк, живет и работает в США с 2015 года. Старший научный сотрудник польского Института перспективных исследований, председатель ассоциации российских ученых в США (RASA). Главные темы его исследований – отношения между государством и обществом, а также культурные аспекты „мафиозного правления“. В прошлом – проректор Высшей школы экономики в Москве, декан международных программ Европейского университета в Санкт-Петербурге. Ерофеев - сторонник не политологического, а социокультурного подхода к анализу деятельности политических лидеров. Он считает, что в этом подходе ключ к пониманию мотивации их действий и предсказанию их дальнейших действий. Этому посвящена его недавний доклад „Как победить Путина “, опубликованный в конце прошлого года.

Тут немудрено запаниковать, но важно хорошо понимать, что произошло, и за поверхностью текущего поведения политиков видеть его глубинную природу. Нужно обратиться к тому, что из себя представляют Трамп и Путин, и тогда, может быть, будет не так страшно.

– Разговоры о „Втором Мюнхене“ шли с самого начала войны. Сейчас они, кажется, неожиданно обретают новое дыхание. Страх повторения сделки с Гитлером становится не столь беспочвенным. То, что было сделано западной коалицией в поддержку Украины, новая администрация Соединённых Штатов подрывает очень резко.

Чтобы сохранять свою легитимность в этой принципиально важной среде, Путин старается выглядеть „Гудвином, великим и ужасным“: пытается произвести впечатление, которому он научился у чекистов с их понятиями о чести и секретности, а также пользуется их методами вербовки, „разводками“, операциями прикрытия и так далее.

Феномен Путина стал возможен не только благодаря какому-то сговору или предателям, о которых говорит Мария Певчих. Он вынужден опираться на, так сказать, две ноги своей легитимности, одной из которых являются демократические процедуры. Вторая „нога“ не имеет ничего общего с большими идеологиями – это легитимность среди представителей его собственной мафиозной культуры. Все эти чекисты, высшие чиновники и олигархи стремятся стать „новой аристократией“. Как показала социология второй половины XX века, стать уважаемыми членами общества – предельная цель мафиози.

У Путина никакого видения будущего нет. Подобие идеологии в лучшем случае является опрокидыванием в прошлое. Поэтому Путину до конца его правления придется опираться на механизм демократической легитимации, который сложился в России в 1990-е годы.

– Она вынужденно опирается на минимальную современную демократическую инфраструктуру. У Ленина, Сталина и Гитлера была другая легитимность, которая опиралась на модернистский мета-нарратив, то есть на видение некоего будущего и стремление к переустройству мира.

Многие критики Трампа в качестве логического продолжения действий Трампа рисуют вторую гражданскую войну в США. К сожалению, такие фантазии могут оказаться близки к реальности, когда в мире идет подъем авторитаризма. То, что называется democratic backsliding.

Посмотрим, насколько институты США окажутся устойчивыми, как внутри самой Республиканской партии будет оформляться коалиция противодействия Трампу. Потому что шоу – это здорово, однако очень опасно, когда во главе Америки стоит Жириновский, Нерон и Герострат одновременно.

Чтобы этого добиться, Трампу нужно поменять конституцию и порядок управления страной. У Путина на это ушло довольно много времени на фоне благоприятной конъюнктуры первых десяти лет его правления и сопротивления общества.

– Но обе эти „ноги“ крайне неустойчивы. Демократические процедуры в России выхолощены и превращены в издевательство. Это всем в стране известно. В то же время, представители элит, того самого „мафиозного государства“ заинтересованы исключительно в собственном обогащении.

– Поэтому перед нами автократия, которая ужасно боится реальной эскалации напряженности. Многие политики на Западе понимают, что сил у Путина напасть на какую-то страну после Украины уже нет, но вслух не говорят о том. Тем более он не сможет вступить в прямой конфликт с НАТО. Западные политики боятся, что Путин, почувствовав свое бессилие в конвенциональной войне, применит ядерное оружие. Однако анализ культуры и поведения Путина говорит о том, что это совершенно противоречит его природе.

Он боится страшной смерти и хочет наслаждаться жизнью, получать от нее все. Это „авариция“ (avaritia – алчность, один из семи смертных грехов в христианстве – Ред), то есть неудержимый аппетит к богатству и власти, свойство той архаической культуры, представителем которой он является. Такой человек не применит ядерное оружие против Америки или даже Украины, чтобы не ускорить конец своего положения.

– Трамп и Путин – одного поля ягоды, один диктатор, а второй хочет им быть...

– Нет, они не одного поля ягоды, хотя и проявляют некоторое внешнее сходство. Теоретически в Америке тоже могут быть разрушены институты демократии. Мы не можем предсказать, как это будет происходить, но видим явные попытки Трампа утвердить себя через разрушение. Он стремится удовлетворить свое тщеславие за счёт того, чтобы как можно больше американцев поверили, что он изменит всё к лучшему.

Люди десятилетиями живут, веря в определенные правила. Однако история показывает, что правила время от времени меняются.