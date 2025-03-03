Мафиозо против шоумена. Социолог: Трамп и Путин вряд ли смогут договориться
Чем похожи Дональд Трамп и Владимир Путин? Может ли Путин устроить ядерную войну? Поделят ли диктаторы Украину? Стремится ли Трамп стать королем Америки, и сможет ли он превратить ведущую демократию мира в диктатуру? Чем диктатор-мафиозо отличается от диктатора-шоумена? Об этом латвийскому Delfi рассказал социолог Сергей Ерофеев, профессор университета Ратгерса (США).
– Попытки американской администрации заключить сделку с Россией в обход Украины и Европы – это возвращение в век империй?
– Разговоры о „Втором Мюнхене“ шли с самого начала войны. Сейчас они, кажется, неожиданно обретают новое дыхание. Страх повторения сделки с Гитлером становится не столь беспочвенным. То, что было сделано западной коалицией в поддержку Украины, новая администрация Соединённых Штатов подрывает очень резко.
Тут немудрено запаниковать, но важно хорошо понимать, что произошло, и за поверхностью текущего поведения политиков видеть его глубинную природу. Нужно обратиться к тому, что из себя представляют Трамп и Путин, и тогда, может быть, будет не так страшно.
– Разве это имеет значение, если оба идут в одном направлении? Трамп давит на Украину, Путин в ответ предлагает ему российские полезные ископаемые…
– Политические комментаторы и многие политики вносят свой вклад в поддержание тумана войны. Их панические или восторженные реакции не помогают пониманию природы действий тех, о ком они говорят.
Трамп говорит, что мир нужен всем: мир нужен ему, мир нужен Путину, мир нужен Украине. Казалось бы, тут все едины. Однако Украине мир нужен гораздо больше, чем Путину и Трампу. Она дошла до такого состояния, когда человеческие жизни становятся важнее, чем территория.
Путину же не нужен никакой мир. Ему нужна та война, которая началась даже не в 2014 году, а в сентябре 1999-го, когда этот представитель архаической мафиозной культуры, паразитирующей на сложных структурах современного общества, начал захват российского государства. Ему удалось завершить это к концу 2003 года, а потом он начал системную войну против российского общества. И сейчас Путину нужнее всего не Украина, а эта непрерывная война. Она принципиальна для сохранения власти.
– Трампа сейчас прямо обвиняют в попытке построить монархию, диктатуру по примеру Путина. Насколько, по-вашему, реалистичны эти обвинения?
– Такие опасения оправданы. Трамп может многое натворить. Но то, что он делает, не очень оригинально. Это напоминает попытки установить плебисцитарное правление, когда институты между массами и лидером устраняются и между ними устанавливается прямой контракт.
Чтобы этого добиться, Трампу нужно поменять конституцию и порядок управления страной. У Путина на это ушло довольно много времени на фоне благоприятной конъюнктуры первых десяти лет его правления и сопротивления общества.
Посмотрим, насколько институты США окажутся устойчивыми, как внутри самой Республиканской партии будет оформляться коалиция противодействия Трампу. Потому что шоу – это здорово, однако очень опасно, когда во главе Америки стоит Жириновский, Нерон и Герострат одновременно.
Многие критики Трампа в качестве логического продолжения действий Трампа рисуют вторую гражданскую войну в США. К сожалению, такие фантазии могут оказаться близки к реальности, когда в мире идет подъем авторитаризма. То, что называется democratic backsliding.
– Если Трамп пытается опереться на плебисцитарную модель диктатуры, то на что опирается Путин?
– Она вынужденно опирается на минимальную современную демократическую инфраструктуру. У Ленина, Сталина и Гитлера была другая легитимность, которая опиралась на модернистский мета-нарратив, то есть на видение некоего будущего и стремление к переустройству мира.
У Путина никакого видения будущего нет. Подобие идеологии в лучшем случае является опрокидыванием в прошлое. Поэтому Путину до конца его правления придется опираться на механизм демократической легитимации, который сложился в России в 1990-е годы.
Феномен Путина стал возможен не только благодаря какому-то сговору или предателям, о которых говорит Мария Певчих. Он вынужден опираться на, так сказать, две ноги своей легитимности, одной из которых являются демократические процедуры. Вторая „нога“ не имеет ничего общего с большими идеологиями – это легитимность среди представителей его собственной мафиозной культуры. Все эти чекисты, высшие чиновники и олигархи стремятся стать „новой аристократией“. Как показала социология второй половины XX века, стать уважаемыми членами общества – предельная цель мафиози.
Чтобы сохранять свою легитимность в этой принципиально важной среде, Путин старается выглядеть „Гудвином, великим и ужасным“: пытается произвести впечатление, которому он научился у чекистов с их понятиями о чести и секретности, а также пользуется их методами вербовки, „разводками“, операциями прикрытия и так далее.
– Но обе эти „ноги“ крайне неустойчивы. Демократические процедуры в России выхолощены и превращены в издевательство. Это всем в стране известно. В то же время, представители элит, того самого „мафиозного государства“ заинтересованы исключительно в собственном обогащении.
– Поэтому перед нами автократия, которая ужасно боится реальной эскалации напряженности. Многие политики на Западе понимают, что сил у Путина напасть на какую-то страну после Украины уже нет, но вслух не говорят о том. Тем более он не сможет вступить в прямой конфликт с НАТО. Западные политики боятся, что Путин, почувствовав свое бессилие в конвенциональной войне, применит ядерное оружие. Однако анализ культуры и поведения Путина говорит о том, что это совершенно противоречит его природе.
Он боится страшной смерти и хочет наслаждаться жизнью, получать от нее все. Это „авариция“ (avaritia – алчность, один из семи смертных грехов в христианстве – Ред), то есть неудержимый аппетит к богатству и власти, свойство той архаической культуры, представителем которой он является. Такой человек не применит ядерное оружие против Америки или даже Украины, чтобы не ускорить конец своего положения.
– Трамп и Путин – одного поля ягоды, один диктатор, а второй хочет им быть...
– Нет, они не одного поля ягоды, хотя и проявляют некоторое внешнее сходство. Теоретически в Америке тоже могут быть разрушены институты демократии. Мы не можем предсказать, как это будет происходить, но видим явные попытки Трампа утвердить себя через разрушение. Он стремится удовлетворить свое тщеславие за счёт того, чтобы как можно больше американцев поверили, что он изменит всё к лучшему.
Люди десятилетиями живут, веря в определенные правила. Однако история показывает, что правила время от времени меняются.
Есть такая украинская пословица – „Хай гирше, та инше“ („Пусть будет хуже, но по-другому“ – Ред). Не стоит ожидать, что в современном постиндустриальном обществе потребления, например, американском, людям совершенно чуждо желание перемен, даже с риском ухудшения их ситуации. Трамп это очень хорошо чувствует. Он чуток по отношению к своей аудитории, как и Путин.
– В чем между ними разница, и почему это важно?
– Природа Трампа, его социокультурный тип совершенно иной, чем у Путина. Трамп – человек медиа-шоу. Он во многом тоже часть той примитивной архаики, которая пытается атаковать сложное современное общество. Для него важнее всего не реальный мир людей и не мир как отсутствие войны, а его сольное шоу, которое „must go on“.
Для Трампа важнее всего зарабатывать очки перед американским народом здесь и сейчас – а дальше „кривая вывезет“. Естественно, он совершенно не заботится об Украине. А мир нужен ему для удовлетворения собственного тщеславия, потребности в признании народных масс.
– А Путину разве не нужны признание и слава?
– Путину нужно признание в узком кругу своих. Для Путина мотивация страха намного сильнее мотивации тщеславия. Если рисовать пирамиду его мотиваций к удержанию власти, то тщеславие и желание остаться в истории – лишь вершина этой пирамиды. Она почти ничего не определяет. А основание этой пирамиды – фундаментальный страх.
Трамп, напротив, залихватски смел, чем и привлекает многих. Посадка в тюрьму его не пугает. Его шоуменская миссия ведет его настолько сильно, что все остальное уходит на задний план.
– Но Путин совершает преступление за преступлением и ему все сходит с рук. Война в Чечне, убийства оппозиционеров, террор против собственного народа, безудержное воровство. Он ведь не побоялся начать гигантскую войну в Украине. Почему вы считаете, что его ведет страх?
– В основании пирамиды мотиваций Путина лежит архаический страх возмездия за содеянное. Тот страх, который заставляет насильника убивать жертву, чтобы скрыть свое преступление. Который ведет от меньшего преступления к большему, к запугиванию других, чтобы победить собственный страх. Это результат того разрыва, который существует между архаической мафиозной культурой, к который он принадлежит, и институтами современного, сложного общества.
Между основанием (страх) и вершиной (тщеславие) в пирамиде мотиваций Путина лежит стремление к физическому господству, доминированию. А между ним и вершиной – стремление к обогащению, та самая „авариция“, неспособность перестать воровать. Эта мотивация менее существенна, чем доминирование, а доминирование, в свою очередь, менее существенно, чем страх.
Понятно, что есть некая часть Путина, которая представляется чёрным ящиком. Однако наука имеет дело с наблюдаемыми явлениями, с теми элементами поведения, которые неизменно выдают страх изучаемого объекта.
Например, когда был сбит малазийский „Боинг“, Путин не спал ночь, чтобы как-то оправдаться перед Бараком Обамой и другими западными лидерами. Когда кадыровцы ему в угоду убили Бориса Немцова, Путин пропал из публичного поля на две недели. Он боялся произнести имя Навального, пока тот был жив, и таких примеров очень много. Страх поплатиться за „Боинг“, если против Путина восстанет мир, стал одной из дополнительных причин эскалации до масштаба войны. Изучаемый объект в борьбе со своим страхом движется дальше, как бы утверждая свою правоту. В социологии это называется усилением девиантности.
Путин не верит в современную справедливость, в институты международного правосудия. В его архаическом сознании рисуется средневековое возмездие – сдирание кожи, посадка на кол. Известно, какое впечатление на Путина произвело то, как в 2011 году был физически разорван Муамар Каддафи (Каддафи был жестоко убит повстанцами после бомбардировки его колонны авиацией НАТО. Смерть бывшего ливийского диктатора была записана на видео. Убийство Каддафи, по сведениям различных источников, сильно напугало Владимира Путина. – Ред.). Это стало еще одним поводом вернуться на пост президента в 2012 году.
Этот фундаментальный страх определяет стремление Путина сделать всё для выживания.
– Трамп после своего первого срока оказался фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Избрание спасло его от тюрьмы. И сейчас он ведет себя самоуверенно лишь потому, что защищен иммунитетом, который ему предоставил Верховный суд.
– Полностью отрицать роль страха в поведении Трампа не следует, но с Путиным это не сравнить. Для Трампа страх на последнем месте, а на первом – тщеславие. В этом смысле Трамп и Путин характеризуются совершенно противоположными пирамидами мотиваций.
– Как это мешает им сговориться и поделить мир?
– Фундаментально Путину нужна война, но ему также нужна передышка. Он откликается на предложения Трампа не потому, что хочет мира. Свою главную войну – с российским обществом – он будет вести до конца.
Сейчас Путин понимает, что у него истощается живая сила, истощаются финансы – безумные деньги тратятся на наем пушечного мяса. Есть масса других проблем. Как оппортунист, Путин готов делать все что угодно, следуя мафиозному принципу: цель оправдывает средства. Он стремится к новой Ялте, и это слово звучит в словах комментаторов и американского руководства.
– Путин никогда не скрывал желания поделить мир с Америкой. Он прямо об этом говорил и в 2021-м, и в 2022-м году. Что это значит, с вашей точки зрения?
– На мой взгляд, это прямое свидетельство того, что он, как глава архаичного мафиозного государства, хочет разделить мир на сферы влияния. Классические мафиозные кланы как раз этого добиваются. Стремясь к переделу мира с Трампом, Путин рассчитывает на то, что его визави такой же, как он.
Но давайте помнить, что Трамп что-то предлагает Путину не потому, что он такой же мафиози, а потому что он шоумен. Трамп может отказаться от своих слов в любое время. Например, он долго говорил, что построит стену на границе США и Мексики, и за это заплатит Мексика. Однако за нее заплатили американцы, а стена даже не была закончена. Трамп обещал решить проблему Северной Кореи, но не сделал этого. И так далее. Цель Трампа – сиюминутное удовлетворение своего эго, он хочет оставаться наверху, отвечая запросам широких масс.
– Это звучит еще более пугающе, чем передел мира. Выходит, что Трамп может в какой-то момент, не заключив с Путиным сколь угодно выгодной сделки даже для себя, не то, что для Украины, просто объявить победу и умыть руки. А война продолжится. Не так ли?
– Это возможно, но дело в том, что Трамп оперирует в гораздо более сложных условиях, чем Путин. Есть не только американские институты, медиа и разные группы интересов, но и система международных обязательств, в первую очередь, в отношении союзников США.
– Только что на Мюнхенской конференции Трамп и его команда откровенно продемонстрировали, что не считают Европу своим союзником.
– И да, и нет. Конечно, миссия шоуменства для Трампа превыше национальных интересов Америки, тем более превыше интересов НАТО. Надежда на то, что он будет вынужден вести себя минимально ответственно перед бóльшим количеством людей, в первую очередь американцев.
– Американцы тоже с удовольствием забудут про союзников. Пропаганда Трампа говорит им: мы украинцев содержали на свои деньги. Платили за безопасность Европы. Хватит! Давайте теперь эти деньги оставим себе…
– Да, но ситуация Трампа другая. У Путина нет никакой оппозиции, нет никаких медиа, которые бы ему противостояли. Политическая жизнь в России была уничтожена с началом войны. Для этого, собственно, она и затевалась. Чтобы Трампу оказаться в положении Путина, ему нужно что-то подобное совершить и с американским обществом, и с международными обязательствами.
Он, конечно, говорит о покупке Гренландии, о присоединении Канады, о Панамском канале, об Американском заливе, и так далее. Но это снова доказывает, что шоу для него во главе угла. Трамп будет все время юлить: не выходит с Украиной – вспомнит про Гренландию, потом опять вернется к Украине, потом опять на что-то переключится, потому что Европа будет против, Украина будет против. Трамп обязательно найдет какую-то другую фишку.
Давайте не забывать, что повседневное поведение Трампа или Путина не должно нас отвлекать от сути. от глубинных социокультурных оснований.