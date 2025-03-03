Эстония и Франция обсудят в Париже поддержку Украины и укрепление безопасности в Европе

Хуссар заверил, что Франция является для Эстонии очень важным партнером и союзником. „Мы высоко ценим вклад Франции в коллективную оборону Балтийского региона. Тесное сотрудничество союзников сейчас важнее, чем когда-либо ранее“, – сказал Хуссар. По его словам, Эстония желает продолжения успешного сотрудничества с Францией, среди прочего – в сфере обороны.

В Париже Хуссар встретится с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, председателем Сената Жераром Ларше и с рядом депутатов, в том числе с членами депутатской группы по парламентским связям с Эстонией. Основными темами встреч станут поддержка Украины, наращивание оборонной готовности и укрепление безопасности в Европе, а также отношения с США. Во вторник спикер Рийгикогу также посетит заседание Сената, на котором будет обсуждаться посвященная Украине декларация.

Также Хуссар посетит одно из наиболее крупных оборонных предприятий Франции MBDA и совместно с экспертами примет участие в обсуждении, посвященном отношениям между Францией и США. В завершение визита он примет участие во встрече с представителями эстонской общины, которая состоится в посольстве Эстонии.

В ходе визита спикера Рийгикогу будут сопровождать председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, председатель депутатской группы по парламентским связям с Францией Андрес Сутт и член группы Тынис Лукас.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить