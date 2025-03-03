ВИДЕО | Самая сексуальная футболистка в мире танцует под песню Томми Кэша

Песня „Espresso Macchiato“ эстонского рэпера Томми Кэша продолжает покорять мир профессионального футбола.

Первыми в челлендже отметился мадридский „Атлетико“, опубликовав в TikTok видео, где Науэль Молина, Анхель Корреа и Самуэл Лино наслаждаются кофе под трек, ставший победителем Eesti Laul. Интересно, что у „Атлетико“ есть особая связь с Эстонией: в 2018 году клуб завоевал Суперкубок УЕФА в Таллине, обыграв „Реал“ со счетом 4:2.

Затем эстафету подхватил итальянский „Наполи“ — в ролике их защитники Амир Ррахмани и Паскуале Маццокки демонстрируют процесс приготовления кофе. А историческая связь „Наполи“ с Эстонией, пожалуй, наиболее ярко выражена в лице Франка Лийвака, выступавшего за молодежную команду клуба в 2013–2015 годах.

Теперь же к флешмобу присоединилась главная рекламная звезда женской команды „Ювентуса“ — Алиша Леманн, чей ролик мгновенно набирает популярность.

Выступавшая за ведущие клубы Европы и забившая девять голов за сборную Швейцарии, Леманн больше всего привлекает внимание за пределами футбольного поля. Ее популярность в социальных сетях поражает — десятки миллионов подписчиков делают ее самой известной футболисткой в мире.

Короткий танцевальный ролик, опубликованный женской командой „Ювентуса“, набрал почти миллион просмотров всего за сутки.

Алиша Леманн — одна из самых ярких фигур в женском футболе, за её Instagram следят почти 17 миллионов человек. Она играет за женскую команду „Ювентуса“ и сборную Швейцарии, а также является одним из главных рекламных лиц женского футбола на мировой арене!

Алиша Леманн открыто заявляет о своей бисексуальности. Ранее она состояла в отношениях с Рамоной Бахманн, игроком швейцарской национальной сборной. В настоящее время Леманн встречается с полузащитником бразильского происхождения Дугласом Луисом, который также выступает за „Ювентус“.

СМИ сообщали, что переход Леманн в ЖФК „Ювентус“ является частью сделки по трансферу бразильского футболиста в туринский клуб, который перешел в туринский клуб из „Астон Виллы“.

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.

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