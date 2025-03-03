03.03.2025, 10:58
За год цены на электроэнергию в Эстонии выросли вдвое. Есть ли надежда на их снижение?(1)
В понедельник биржевая цена электричества в Эстонии резко снизилась
ФОТО: Shutterstock
По оценкам компании Eesti Energia, в начале марта можно ожидать снижения биржевых цен на электричество. Случится ли это на самом деле, покажет время, пишет Ärileht.
Средняя биржевая стоимость электроэнергии в Эстонии в феврале этого года составила 151,85 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза превышает среднемесячную цену в феврале 2024 года — 75,52 евро за мегаватт-час.
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