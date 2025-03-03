Падение закончилось: в четвертом квартале 2024 года рост экономики Эстонии составил 1,2%

Положительные изменения произошли также в частном потреблении, которое увеличилось тем же темпом, что и ВВП — на 1,2%. Большая часть групп расходов продемонстрировала рост. Более всего выросли расходы на страхование и финансовые услуги, транспорт, информацию и связь. Существенно снизились затраты на одежду и обувь. Незначительно сократились расходы на продукты питания, жилье, а также другие товары и услуги.

Важное изменение произошло прежде всего в добавленной стоимости предпринимательского сектора — наблюдаемый ранее спад завершился и добавленная стоимость достигла уровня четвертого квартала 2023 года. Добавленная стоимость в правительственном и некоммерческом секторе продолжила расти и выросла на 2,1% и 3,1% соответственно. Налоговые поступления выросли за счет налога с оборота и акциза на топливо.

Влияние налоговых поступлений на ВВП было положительным уже в четвертом квартале 2023 года, однако добавленная стоимость выросла в завершившемся квартале впервые с третьего квартала 2022 года. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из продукции в контексте национальных счетах) производственных расходов.

Отрицательное влияние оказал строительный сектор, добавленная стоимость которого снизилась на 12,9%. Далее следовали транспорт и складское хозяйство, а также административная деятельность и дополнительные услуги в данной области.

В отличие от предыдущих кварталов, большинство отраслей повлияли на экономику положительно. „Наибольшее влияние оказал энергетический сектор, добавленная стоимость которого выросла на 21%. Далее следовали операции с недвижимым имуществом, а также информация и связь — добавленная стоимость обеих отраслей выросла на 5,7%. Следует отметить, что из кризиса вышла и обрабатывающая промышленность, ее рост составил 0,5%. Добавленная стоимость в торговле также увеличилась на 0,8%“, — добавил Мюйрсепп.

По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, длившийся на протяжении десяти кварталов экономический спад завершился в четвертом квартале. „В последний раз рост ВВП наблюдался в первом квартале 2022 года“, — отметил Мюйрсепп.

Расходы конечного потребления в правительственном секторе стали сокращаться и снизились на 1,1%. Конечное потребление в некоммерческом секторе продолжило расти и увеличилось на 3,1%.

Инвестиции сократились, внешняя торговля стала расти

Аналогично третьему кварталу, в четвертом квартале продолжилось сокращение инвестиций (-10,3%). Прежде всего на это повлияли правительственный сектор (-19,3%) и домохозяйства (‑18,1%). В правительственном секторе наибольшее влияние оказало сокращение инвестиций в другие здания и сооружения (-24,4%), а также в машины и оборудование (-26,3%). Значительно сократились инвестиции домохозяйств в жилые помещения (-19,2%), инвестиции в транспортные средства при этом выросли на 71,9%.

Улучшение экономики отразилось и на внешней торговле: в четвертом квартале снова наблюдался рост. Экспорт товаров и услуг в целом увеличился на 3,2%, импорт — на 3,5%. Экспорт товаров вырос на 4,9%, прежде всего за счет экспорта изделий из древесины и изделий из металла. Импорт товаров вырос за счет импорта изделий из металла и автомобилей на 6,7%.

Внешняя торговля услугами в четвертом квартале была несколько более сдержанной. Экспорт услуг вырос всего на 0,5%, импорт сократился на 3,2%. С положительной стороны выделялись пассажирские перевозки воздушным транспортом, компьютерные услуги и другие коммерческие услуги. Экономический рост замедлили строительные услуги и грузовые перевозки.

В четвертом квартале 2024 года скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП вырос по сравнению с третьим кварталом на 0,7% и по сравнению с четвертым кварталом 2023 года — на 1,1%.

В 2024 году ВВП в целом снизился на 0,3%

Прошлый год характеризовался постепенным улучшением экономики. Наибольший рост показали добавленная стоимость в предпринимательстве и внешняя торговля. В годовом итоге оба показателя продемонстрировали снижение (-1,1%), однако если в начале года наблюдался спад, то к концу года — уже рост. В целом отмечалась тенденция в сторону улучшения.

Из отраслей в 2024 году наибольшее положительное влияние оказали операции с недвижимостью, информация и связь, а также сельское хозяйство. Сильнее всего экономику замедляли крупнейшие отрасли — строительство, обрабатывающая промышленность и торговля.

Частное потребление и инвестиции имели нестабильную динамику. В конце года частное потребление было положительным, при этом инвестиции во второй половине года сократились. Последнее по большей степени было вызвано высокой сравнительной базой 2023 года.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных .

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