Новости Эстонии
03.03.2025, 09:34

С понедельника меняется расписание поездов Elron

 
Elron. Иллюстративное фото.
Elron. Иллюстративное фото.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Компания Elron сообщает, что с понедельника, 3 марта, расписание движения пассажирских поездов в восточном, южном и юго-западном направлениях между Раазику и Кехра изменится в связи с проведением ремонтных работ.

Изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, следующих в/из Аэгвийду, Раквере, Нарвы, Тарту, Валга, Койдула, Рапла, Тюри и Вильянди.

„Мы просим наших пассажиров проверять расписание, так как на некоторых маршрутах меняется время прибытия и отправления поездов“, — сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Elron Кристо Мяэ.

С 3 марта по 20 апреля в связи с ремонтными работами на остановке „Парила“ будет открыта платформа только в таллиннском направлении, а с 21 апреля по 1 июня — только платформа в направлении Тарту/Нарва.

В следующий раз в связи с ремонтом расписание изменится 28 апреля.

Новое расписание можно посмотреть на сайте компании.

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