С понедельника меняется расписание поездов Elron

„Мы просим наших пассажиров проверять расписание, так как на некоторых маршрутах меняется время прибытия и отправления поездов“, — сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Elron Кристо Мяэ.

С 3 марта по 20 апреля в связи с ремонтными работами на остановке „Парила“ будет открыта платформа только в таллиннском направлении, а с 21 апреля по 1 июня — только платформа в направлении Тарту/Нарва.