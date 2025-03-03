С понедельника меняется расписание поездов Elron
Компания Elron сообщает, что с понедельника, 3 марта, расписание движения пассажирских поездов в восточном, южном и юго-западном направлениях между Раазику и Кехра изменится в связи с проведением ремонтных работ.
Изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, следующих в/из Аэгвийду, Раквере, Нарвы, Тарту, Валга, Койдула, Рапла, Тюри и Вильянди.
„Мы просим наших пассажиров проверять расписание, так как на некоторых маршрутах меняется время прибытия и отправления поездов“, — сообщил руководитель отдела коммуникаций компании Elron Кристо Мяэ.
С 3 марта по 20 апреля в связи с ремонтными работами на остановке „Парила“ будет открыта платформа только в таллиннском направлении, а с 21 апреля по 1 июня — только платформа в направлении Тарту/Нарва.
В следующий раз в связи с ремонтом расписание изменится 28 апреля.
Новое расписание можно посмотреть на сайте компании.