В феврале инфляция в Эстонии ускорилась

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, как в месячном, так и в годовом сравнении наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказала биржевая цена на электричество. „В годовом сравнении выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением были одежда и обувь: они были на 1,6% дешевле“, — сказал Вески.

Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии в Эстонии, гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).

В январе годовая инфляция в Эстонии составила 3,9%. По этому показателю страна занимала 4-е место в еврозоне и 7-е в ЕС.

Департамент статистики опубликует данные индекса потребительских цен за февраль 7 марта и данные гармонизированного индекса потребительских цен 18 марта .

Ознакомиться с экспресс-оценкой можно также в базе данных Департамента статистики . Смотрите также раздел цен .

Подробнее об индексе потребительских цен и весах в статье школы данных .

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