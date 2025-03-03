Зеленский „готов подписать“ соглашение с США. Американцы: он „решил всё испортить“

Украинский лидер ответил на соответствующий вопрос британской медиакомпании BBC, которая в понедельник, 3 марта, опубликовала на своем сайте выдержки из его комментария.

„Я просто хочу, чтобы украинская позиция была услышана“, - заявил глава украинского государства.

„Мы хотим, чтобы наши партнеры помнили, кто является агрессором в этой войне“, - добавил он.

Выступая после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта, Зеленский заявил, что характер его недавней встречи в Вашингтоне не принес пользы ни США, ни Украине как партнерам, а был выгоден только президенту России Владимиру Путину.

При этом украинский лидер заявил, что вернется в Белый дом, если его пригласят.

Зеленский пообщался с журналистами после переговоров в британской столице, в ходе которых европейские лидеры согласовали план из четырех пунктов по взаимодействию с Украиной, чтобы остановить войну и защитить Киев от будущей агрессии РФ.

Глава Минфина США: Сделка сейчас - не на столе переговоров

Между тем министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил в интервью CBS News, что соглашение по редкоземельным металлам - в настоящее время не находится на столе переговоров. „Думаю, мы должны посмотреть, хочет ли президент Зеленский продолжать (мирное урегулирование. - Ред.). Что толку в экономическом соглашении, которое станет недействительным, если он хочет, чтобы боевые действия продолжались. Президент Трамп хочет мирного соглашения“, - заявил Бессент.

По его словам, „все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, - это прийти и подписать это экономическое соглашение“, а он „решил все испортить“.

Премьер Великобритании сообщил о плане из четырех пунктов