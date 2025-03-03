ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: нарвский „Транс“ упустил победу над „Флорой“, сумасшедшая развязка в Курессааре и уверенные победы „Левадии“ и „Нымме Калью“
В пятницу в Эстонии стартовал новый сезон Премиум-лиги.
„Левадия“ начала новый сезон с разгромной победы
„Левадия“ начала защиту чемпионского титула с яркой победы, разгромив дебютанта Премиум-лиги „Харью“ 5:0.
Уже на 9-й минуте Танел Таммик открыл счет после розыгрыша углового, а на 26-й Ричи Мусаба удвоил преимущество аналогичным образом.
Во втором тайме хозяева развили успех: на 47-й минуте Энок Кофи Отоо забил эффектным дальним ударом, а спустя две минуты защитник „Харью“ Каспар Лаур отправил мяч в собственные ворота. На 63-й минуте Отоо оформил дубль, вновь поразив ворота гостей красивым ударом с линии штрафной.
Несмотря на попытки „Харью“ забить гол престижа, „Левадия“ уверенно довела матч до победы, продемонстрировав мощный старт в новом сезоне.
„Нымме Калью“ уверенно обыграл „Вапрус“
„Нымме Калью“контролировал игру на искусственном поле в Пярну почти с самого начала и до конца матча, но в первом тайме удалось забить только один раз, когда отличился Ромми Сихт после углового.
Гостям удалось развить свое преимущество на 60-й минуте, когда Даниил Тарасенков отправил мяч в верхний угол ворот после рикошета от Магнуса Виллота, а окончательный счёт установил украинский защитник Данил Мащенко точным дальним ударом в конце матча.
Нарвский „Транс“ упустил победу над „Флорой“
В дебютном матче Константина Васильева „Флора“ вышла вперёд в конце первого тайма благодаря голу Рауно Саппинена после подачи углового от Маркуса Поома.
Во втором тайме „Транс“, под руководством Романа Кожуховского, быстро восстановил равновесие: на 56-й минуте Станислав Агапцев сравнял счёт, а через две минуты Александр Иванюшин вывел команду из Нарвы вперёд. Однако „Флора“ добилась ничьей на пятой добавленной минуте, когда Эрко Йонне Тыугьяс забил с нескольких метров.
„Пайде“ вырывает победу у „Курессааре“ на последней минуте
В первом тайме игры между „Пайде“ и „Курессааре“ особых событий не произошло — команда гостей преимущественно контролировали мяч, но оборона „Курессааре“ стойко держалась. Однако во втором тайме „Пайде“ прибавил в темпе, что принесло результат. На 72-й минуте Йосеф Салис с левого фланга подал точный мяч в штрафную, а Даниэль Лутс открыл счёт, отправив его в сетку ворот.
В концовке матча „Курессааре“ прибавил. На третьей добавленной минуте Александр Ильин с дальнего расстояния точным ударом поразил девятку ворот „Пайде“, восстановив равенство.
Но у „Пайде“ была последняя минута на спасение, и они не упустили шанс. Хенрик Оямаа прорвался в штрафную, упал, но быстро встал, оставив мяч Оскару Хыйму. 19-летний полузащитник уверенно пробил с левой ноги, забив победный гол и став героем встречи.
Дубль Тристана Коскора помог „Таммеке“ обыграть „Калев“
В первом туре Премиум лиги, который завершился на „Спортлэнд Арене“, столичный „Калев“ уступил тартуской „Таммеке“ со счётом 1:2.
Гостевая команда из Тарту взяла инициативу в свои руки: на 35-й минуте Тристан Коскор открыл счёт, а на 62-й удвоил преимущество своей команды. В ответ Евгений Черняков с помощью точного удара на 68-й минуте сократил отставание, но „Калев“ не смог найти сил для дальнейшего давления и завершил матч с поражением.