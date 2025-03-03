ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: нарвский „Транс“ упустил победу над „Флорой“, сумасшедшая развязка в Курессааре и уверенные победы „Левадии“ и „Нымме Калью“

„Левадия“ начала новый сезон с разгромной победы

„Левадия“ начала защиту чемпионского титула с яркой победы, разгромив дебютанта Премиум-лиги „Харью“ 5:0.

Уже на 9-й минуте Танел Таммик открыл счет после розыгрыша углового, а на 26-й Ричи Мусаба удвоил преимущество аналогичным образом.

Во втором тайме хозяева развили успех: на 47-й минуте Энок Кофи Отоо забил эффектным дальним ударом, а спустя две минуты защитник „Харью“ Каспар Лаур отправил мяч в собственные ворота. На 63-й минуте Отоо оформил дубль, вновь поразив ворота гостей красивым ударом с линии штрафной.

Несмотря на попытки „Харью“ забить гол престижа, „Левадия“ уверенно довела матч до победы, продемонстрировав мощный старт в новом сезоне.

„Нымме Калью“ уверенно обыграл „Вапрус“

„Нымме Калью“контролировал игру на искусственном поле в Пярну почти с самого начала и до конца матча, но в первом тайме удалось забить только один раз, когда отличился Ромми Сихт после углового.

Гостям удалось развить свое преимущество на 60-й минуте, когда Даниил Тарасенков отправил мяч в верхний угол ворот после рикошета от Магнуса Виллота, а окончательный счёт установил украинский защитник Данил Мащенко точным дальним ударом в конце матча.

Нарвский „Транс“ упустил победу над „Флорой“

В дебютном матче Константина Васильева „Флора“ вышла вперёд в конце первого тайма благодаря голу Рауно Саппинена после подачи углового от Маркуса Поома.

Во втором тайме „Транс“, под руководством Романа Кожуховского, быстро восстановил равновесие: на 56-й минуте Станислав Агапцев сравнял счёт, а через две минуты Александр Иванюшин вывел команду из Нарвы вперёд. Однако „Флора“ добилась ничьей на пятой добавленной минуте, когда Эрко Йонне Тыугьяс забил с нескольких метров.

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