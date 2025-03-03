ВИДЕО | Эстонский футболист снова забил и помог словенскому клубу одержать победу
Нападающий сборной Эстонии Алекс Маттиас Тамм демонстрирует впечатляющую результативность в словенской высшей лиге, отличаясь голом в каждом матче, в котором выходит на поле.
Перешедший в январе из „Нымме Калью“ в один из ведущих клубов Словении — „Олимпию“, Алекс Маттиас Тамм продолжает впечатлять своей результативностью. В трех матчах высшей лиги он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В воскресенье его гол на 62-й минуте удвоил преимущество команды. Вратарь „Целе“ не сумел зафиксировать мяч после острого удара с правого фланга, и Тамм, опередив защитников, хладнокровно отправил его в сетку с нескольких метров.
„Олимпия“ открыла счет в конце первого тайма благодаря точному удару Рауля Флоруча, который был заменен на 90-й минуте. Команда уверенно возглавляет таблицу высшей лиги чемпионата Словении, опережая „Марибор“ на шесть очков при меньшем количестве сыгранных матчей. Следующий матч „Олимпия“ проведет в среду, когда на выезде встретится с „Домжале“, который занимает последнее место в лиге.
В Лиге конференций клуб вылетел из борьбы в плей-офф, проиграв по сумме двух матчей боснийскому „Баня-Лука“ с общим счетом 0:1. В обоих поединках Тамм провел все 90 минут на поле.
Тем не менее, „Олимпия“ продолжила свой путь в Кубке Словении, пробившись в четвертьфинал, что дает команде шанс на золотой дубль в этом сезоне. Последний раз такой успех клуб праздновал два года назад, когда стал семикратным чемпионом Словении и восьмикратным обладателем Кубка страны.
Другие эстонские футболисты за границей
20-летний центральный защитник Артур Войленко отметился дебютным голом в матче Региональной лиги Германии (Группа А), в котором его команда, „Рот-Вайс Эрфурт“, одержала уверенную победу над „Бабельсбергом“ со счётом 2:0.
Команда Никиты и Владимира Васильева (главный тренер), а также Рамола Силламаа — „Шаморин“ из первой лиги чемпионата Словакии — одержала победу со счётом 2:1 над дублем клуба „Жилины“, благодаря двум поздним голам. Никита Васильев сыграл весь матч, а Силламаа вышел на поле на 62-й минуте.
В первой лиге чемпионата Греции команда Иоана Яковлева, афинский „Панионис“, проиграл лидеру лиги, „АЭ Кифисия“, со счётом 0:1. Яковлев вышел на поле на 57-й минуте.
Кристоффер Грауберг, играющий за клуб „Вестри“ в высшей лиге Исландии, вышел на поле на 61-й минуте в матче Кубка лиги, однако его команда проиграла „Валюру“ с результатом 1:2.
Клуб Эрика Сорги, „Хошимин“, одержал победу в Вьетнамской высшей лиге, обыграв „Хоангань Зяла“ со счётом 1:0, но нападающий не был включён в состав на эту игру.
Маркус Соометс вышел на поле на 74-й минуте в матче, где его нидерландский клуб „Ден Босх“ проиграл в первой лиге чемпионата Нидерландов клубу „АДО Ден Хааг“ со счётом 1:2.