ВИДЕО | Эстонский футболист снова забил и помог словенскому клубу одержать победу

Перешедший в январе из „Нымме Калью“ в один из ведущих клубов Словении — „Олимпию“, Алекс Маттиас Тамм продолжает впечатлять своей результативностью. В трех матчах высшей лиги он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В воскресенье его гол на 62-й минуте удвоил преимущество команды. Вратарь „Целе“ не сумел зафиксировать мяч после острого удара с правого фланга, и Тамм, опередив защитников, хладнокровно отправил его в сетку с нескольких метров.

„Олимпия“ открыла счет в конце первого тайма благодаря точному удару Рауля Флоруча, который был заменен на 90-й минуте. Команда уверенно возглавляет таблицу высшей лиги чемпионата Словении, опережая „Марибор“ на шесть очков при меньшем количестве сыгранных матчей. Следующий матч „Олимпия“ проведет в среду, когда на выезде встретится с „Домжале“, который занимает последнее место в лиге.

В Лиге конференций клуб вылетел из борьбы в плей-офф, проиграв по сумме двух матчей боснийскому „Баня-Лука“ с общим счетом 0:1. В обоих поединках Тамм провел все 90 минут на поле.

Тем не менее, „Олимпия“ продолжила свой путь в Кубке Словении, пробившись в четвертьфинал, что дает команде шанс на золотой дубль в этом сезоне. Последний раз такой успех клуб праздновал два года назад, когда стал семикратным чемпионом Словении и восьмикратным обладателем Кубка страны.

Другие эстонские футболисты за границей

20-летний центральный защитник Артур Войленко отметился дебютным голом в матче Региональной лиги Германии (Группа А), в котором его команда, „Рот-Вайс Эрфурт“, одержала уверенную победу над „Бабельсбергом“ со счётом 2:0.

Команда Никиты и Владимира Васильева (главный тренер), а также Рамола Силламаа — „Шаморин“ из первой лиги чемпионата Словакии — одержала победу со счётом 2:1 над дублем клуба „Жилины“, благодаря двум поздним голам. Никита Васильев сыграл весь матч, а Силламаа вышел на поле на 62-й минуте.