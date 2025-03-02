Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе

Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет. Официальная причина смерти не сообщается. По данным телеграм-канала Baza, 2 марта он был госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на отравление и скончался от остановки сердца.

Бувайсар Сайтиев — один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом (1996, 2004, 2008), шестикратным чемпионом мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратным чемпионом Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратным чемпионом России и семикратным победителем Красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина.

Также Сайтиев стал победителем Игр доброй воли 1998 года и был удостоен звания заслуженного мастера спорта России в 1995 году.

В период с 2016 по 2021 годы Бувайсар Сайтиев также являлся депутатом Государственной Думы РФ.

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