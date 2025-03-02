Стармер объявил о четырех шагах по оказанию помощи Украине

„Сегодня мы находимся на перепутье истории, — сказал он. — Сейчас не время для лишних разговоров — настало время действовать и объединиться вокруг нового плана по достижению справедливого и прочного мира“, передает Би-би-си.

Стармер заявил, что Великобритания, Франция и другие страны согласились работать с Украиной „над планом прекращения боевых действий“. По его словам, этот план будет затем обсуждаться с Соединенными Штатами, „и этот план будет реализовываться совместно“.

Стармер объявил, что правительство Великобритании позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов (около 1,94 млрд евро) британского экспортного финансирования для покупки более пяти тысяч ракет ПВО. Ракеты будут производиться в Белфасте, что позволит создать рабочие места в оборонном секторе Великобритании.

По словам премьера, это позволит поставить Украину в наиболее выгодное положение, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

По словам премьер-министра Великобритании, лидеры на саммите в Лондоне согласовали четыре важных шага:

Продолжать оказывать Украине военную помощь, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию.

Любой прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом переговоров.

В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться предотвратить любое вторжение России в Украину в будущем.

Будет создана „коалиция желающих“ для защиты Украины и обеспечения мира в стране.

Кир Стармер также подтвердил обязательство Великобритании поддержать усилия европейских стран „сапогами на земле и самолетами в воздухе“. „Европа должна сделать тяжелую работу“, — сказал он, напомнив при этом, что соглашение нуждается в поддержке США: „Позвольте мне четко заявить, что мы согласны с Трампом в отношении срочной необходимости установления прочного мира. Теперь нам нужно вместе добиваться этого“.

„Я не согласен с тем, что США — ненадежный союзник, нет двух столь тесно связанных друг с другом стран“, — сказал премьер, отвечая на вопросы прессы. По его словам, участники саммита исходили из того, что „это план, над которым мы работаем вместе с США и при поддержке США. Именно поэтому я говорил с Трампом вчера вечером“.