Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы побеседовали с премьером Великобритании. Карис: гарантии безопасности должны быть убедительными и сдерживающими
В 16 часов в Лондоне начался саммит европейских лидеров, где обсуждают безопасность Европы и Украины. Президент Алар Карис сказал, что Эстония готова обсуждать гарантии безопасности и что гарантии должны быть убедительными и сдерживающими.
Перед началом саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался по видеосвязи с лидерами стран Балтии - премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По словам Кариса, они совместно подтвердили, что самое главное - дать Украине уверенность в том, что наша поддержка будет продолжаться и что Европа готова увеличить военную помощь Украине. Кроме того, Стармер рассказал о своем недавнем визите в Вашингтон.
Президент Карис подчеркнул, что для безопасности Украины и всей Европы имеет центральное значение, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром, и что для этого помимо дополнительной военной помощи требуется также увеличение расходов на оборону и повышение готовности в Европе.
Глава Эстонского государства также приветствовал ведущиеся под руководством Великобритании и Франции дискуссии о гарантиях безопасности для Украины. „Безопасность Украины - это прежде всего вопрос безопасности Европы, и европейские страны должны быть главными носителями бремени в этих возможных гарантиях, но участие США также необходимо“, - сказал президент Карис.
Президент Карис заверил, что Эстония готова обсуждать гарантии безопасности. „Однако гарантии должны быть убедительными и сдерживающими“, - добавил он.
Премьер Латвии: в интересах Европы - улучшить дипломатические отношения между Украиной и США
В интересах Европы способствовать улучшению дипломатических отношений между Украиной и Соединенными Штатами и трансатлантическому сотрудничеству, заявила журналистам в воскресенье, 2 марта, премьер-министр Латвии Эвика Силиня после онлайн-беседы между лидерами стран Балтии и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Премьер отметила, что разговор со Стармером был очень важен для лидеров стран Балтии, пишет латвийский Delfi.
Она упомянула, что в разговоре также говорилось о пятой статье НАТО. „Это действенно и осуществимо, в этом нет никаких сомнений“, — сказала Силиня, объяснив, что премьер-министр Великобритании связался с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом после встречи между ними и подтвердил, что США по-прежнему привержены пятой статье НАТО.
Второе, о чем идет речь, – это дипломатические отношения между США и Украиной.
„Важно, чтобы дипломатические отношения между США и Украиной улучшились, потому что и Украина, и общая безопасность Европы важны для присутствия США, как в военном отношении, так и в предоставлении возможностей, которые сейчас нужны Украине“, — сказала Силиня.
Она отметила, что Зеленский также подтвердил британскому премьеру, что будет работать над этим.
Силиня подчеркнула, что отношения между Киевом и Вашингтоном в настоящее время непростые, но продвижение трансатлантического сотрудничества отвечает общим интересам Европы.
„Страны Балтии всегда были очень открыты к трансатлантическому сотрудничеству, поэтому в этом разговоре было услышано и наше мнение“, — сказала Силиня, добавив, что важно, чтобы США и Украина могли работать вместе, чтобы дать друг другу то, что им нужно.
Третий обсуждаемый вопрос, по словам Силини, касался общей безопасности Европы.
„На данный момент у Европы нет полностью единого, стопроцентного взгляда на все вопросы“, - сказала она, подчеркнув, что поэтому очень хорошо, что 2 марта состоится дискуссия, модераторами которой выступят Франция и Британия, и в которой примут участие как страны ЕС, так и Турция, Канада, Норвегия и Украина.
По словам Силини, для Европы очень важно, чтобы все, что Латвия уже делает, было сделано, а именно: увеличение расходов на оборону, укрепление обороноспособности и увеличение поддержки Украины.
Важно, чтобы Европа коллективно добивалась более быстрых решений по общему финансированию военной промышленности и способствовала ее развитию, добавила премьер Латвии.
При этом страны Балтии выразили недовольство британскому премьер-министру тем, что их не пригласили на встречу, поскольку страны Балтии являются восточной внешней границей Европы. В свою очередь, Стармер, по словам Силини, выразил поддержку и понимание, в связи с чем и была проведена онлайн-беседа, чтобы была представлена и балтийская точка зрения.