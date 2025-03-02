Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы побеседовали с премьером Великобритании. Карис: гарантии безопасности должны быть убедительными и сдерживающими

Перед началом саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался по видеосвязи с лидерами стран Балтии - премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Кариса, они совместно подтвердили, что самое главное - дать Украине уверенность в том, что наша поддержка будет продолжаться и что Европа готова увеличить военную помощь Украине. Кроме того, Стармер рассказал о своем недавнем визите в Вашингтон.

Президент Карис подчеркнул, что для безопасности Украины и всей Европы имеет центральное значение, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром, и что для этого помимо дополнительной военной помощи требуется также увеличение расходов на оборону и повышение готовности в Европе.

Глава Эстонского государства также приветствовал ведущиеся под руководством Великобритании и Франции дискуссии о гарантиях безопасности для Украины. „Безопасность Украины - это прежде всего вопрос безопасности Европы, и европейские страны должны быть главными носителями бремени в этих возможных гарантиях, но участие США также необходимо“, - сказал президент Карис.

Президент Карис заверил, что Эстония готова обсуждать гарантии безопасности. „Однако гарантии должны быть убедительными и сдерживающими“, - добавил он.

Премьер Латвии: в интересах Европы - улучшить дипломатические отношения между Украиной и США

В интересах Европы способствовать улучшению дипломатических отношений между Украиной и Соединенными Штатами и трансатлантическому сотрудничеству, заявила журналистам в воскресенье, 2 марта, премьер-министр Латвии Эвика Силиня после онлайн-беседы между лидерами стран Балтии и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Премьер отметила, что разговор со Стармером был очень важен для лидеров стран Балтии, пишет латвийский Delfi.