В Лондоне открылся европейский саммит по Украине. Страны Балтии не приглашены

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона начался саммит европейских лидеров об Украине, пишет DW. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщают международные информагентства.

Организатором саммита выступил британский премьер-министр Кир Стармер. „Мы собрались здесь сегодня, потому что для безопасности Европы это момент, который случается раз в поколение, и нам всем необходимо активизироваться“, - цитирует политика агентство AFP. По его словам, выгодное Украине окончание войны „жизненно важно для безопасности каждой страны здесь и многих других“.

Кто участвует в саммите?

Еще 1 марта в Лондон прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В саммите также участвуют канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Чехии Петр Фиала, глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), генсек НАТО Марк Рютте, председатель Европейского совета Антониу Кошта. Среди гостей встречи не из Европы - премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На саммит не приглашены страны Балтии. Публично они никак не критиковали это. Однако советник президента Литвы Аста Скайсгирите-Льяушкене сказала, что „мы недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон“, сообщает агентство Associated Press.

Позиция премьера Италии

Накануне саммита с Зеленским в Лондоне встретилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она заверила его в поддержке Киева ради „построения справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее суверенитета, безопасности и свободы для Украины“. Ранее Мелони говорила по телефону с Дональдом Трампом.