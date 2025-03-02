Финляндия освободила танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Финском заливе

Арест танкера Eagle S был снят в пятницу, 28 февраля 2025 года, сообщает столичная полиция.

Предварительное расследование Центральной криминальной полиции KRP и проведение технических следственных мероприятий на судне достигли такой стадии, что больше нет оснований для продолжения его ареста. С точки зрения расследования, также нет препятствий для выхода судна из территориальных вод Финляндии.

Пограничная охрана контролирует выход танкера Eagle S из территориальных вод и экономической зоны Финляндии. Судно уже покинуло Порвоо. По данным сайта Vesselfinder , рядом с ним находятся буксиры Ukko и Ahti. Его также сопровождает патрульный корабль Turva береговой охраны Финского залива.

Операция под руководством полиции Хельсинки завершится, когда танкер Eagle S выйдет в международные воды.

Fingrid и Elering отказались от ареста Eagle S

Сетевые компании Fingrid и Elering также приняли решение отказаться от ареста судна Eagle S, сообщает Fingrid в пресс-релизе .

Причиной стали финансовые риски, связанные с арестом. Затраты на изъятие и обслуживание судна, вероятно, превысили бы его стоимость. Электросетевые компании также пришли к выводу, что продажа судна была бы практически невозможной во время судебного процесса, который может затянуться до пяти лет.

Отказ от ареста не влияет на другие правовые действия. Fingrid и Elering намерены подать иск о возмещении ущерба, причиненного Eagle S, и добиваться компенсации через суд.

– Мы не видим экономической целесообразности в аресте, но ни в коем случае не отказываемся от требований компенсации. Мы будем добиваться через суд компенсации за повреждения кабеля Estlink 2 от виновника ущерба, – комментирует исполнительный директор Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

На данном этапе Fingrid и Elering самостоятельно покрывают расходы на ремонт Estlink 2, чтобы как можно быстрее восстановить соединение.

Судно подозревается в повреждении кабелей

Предполагается, что якорь Eagle S вызвал повреждения кабелей в Финском заливе в Рождество.