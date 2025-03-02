ЧП и криминал
02.03.2025, 14:29

Воскресная рыбалка закончилась трагически: мужчина провалился под лед, спасти его не удалось

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Свеча.
Свеча.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В воскресенье в полдень в центр тревоги поступило сообщение о том, что на плотине Харьянурме реки Педья в Йыгевамаа рыбак провалился под лед. Спасатели оперативно доставили пострадавшего на берег с помощью снаряжения для водных спасательных работ, однако, к сожалению, он уже был мертв.

Спасательный департамент предупреждает, что ледовые условия крайне изменчивы. В южных уездах Эстонии, включая Йыгевамаа, выход на лед водоемов с течением запрещен с 15 февраля.

Перед выходом на лед необходимо проверить актуальные ограничения и безопасность. Информацию о запретах и замерах льда можно найти на ледовой карте в погодном приложении ILM+ и на соответствующем веб-сайте.

Спасательный департамент добавил, что карта носит информационный характер, и каждый сам несет ответственность за свою безопасность. Спасатели рекомендуют избегать выхода на лед в одиночку — всегда безопаснее идти с напарником, который сможет вызвать помощь в случае необходимости.

В этом году в Эстонии в результате несчастных случаев на воде погибли два человека.

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