Воскресная рыбалка закончилась трагически: мужчина провалился под лед, спасти его не удалось

В воскресенье в полдень в центр тревоги поступило сообщение о том, что на плотине Харьянурме реки Педья в Йыгевамаа рыбак провалился под лед. Спасатели оперативно доставили пострадавшего на берег с помощью снаряжения для водных спасательных работ, однако, к сожалению, он уже был мертв.