Воскресная рыбалка закончилась трагически: мужчина провалился под лед, спасти его не удалось(15)
Спасательный департамент предупреждает, что ледовые условия крайне изменчивы. В южных уездах Эстонии, включая Йыгевамаа, выход на лед водоемов с течением запрещен с 15 февраля.
Перед выходом на лед необходимо проверить актуальные ограничения и безопасность. Информацию о запретах и замерах льда можно найти на ледовой карте в погодном приложении ILM+ и на соответствующем веб-сайте.
Спасательный департамент добавил, что карта носит информационный характер, и каждый сам несет ответственность за свою безопасность. Спасатели рекомендуют избегать выхода на лед в одиночку — всегда безопаснее идти с напарником, который сможет вызвать помощь в случае необходимости.
В этом году в Эстонии в результате несчастных случаев на воде погибли два человека.