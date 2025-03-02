FT: бывший директор „Северного потока — 2“ рассматривает перезапуск газопровода

Варниг был близким другом Владимира Путина еще с 1990-х годов. В 2015 году Варниг вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель открывал газопровод „Северный поток — 1“. Однако после вторжения российских войск в Украину в 2022 году Варниг назвал это „неописуемой ошибкой и вышел из состава советов директоров „Роснефти“ и „Транснефти“. В марте 2023 года Маттиас Варниг покинул пост генерального директора компании Nord Stream 2 AG, оператора „Северного потока — 2“.

22 февраля 2022 года, после того, как Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Германия остановила сертификацию „Северного потока — 2“ (он так и не был введен в эксплуатацию), а на следующий день президент США Джо Байден ввел санкции в отношении оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG. С тех пор процедура банкротства компании несколько раз откладывалась. В январе 2025 года компания вновь получила отсрочку в процедуре банкротства как минимум на четыре месяца.

В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывоав на „Северных потоках“, в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.