FT: бывший директор „Северного потока — 2“ рассматривает перезапуск газопровода(15)
Бывший управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг готовит перезапуск „Северного потока — 2“ при поддержке американских инвесторов. В команде президента США Дональда Трампа эту инициативу рассматривают как „стратегический актив“, который можно использовать в мирных переговорах по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным источника FT, один консорциум американских инвесторов составил схему сделки с „Газпромом“. Если план перезапуска осуществится, это даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу. В таком случае, как говорит собеседник FT, США могли бы сказать, что „теперь Россия будет надежной, потому что в центре находятся заслуживающие доверия американцы“.
Однако для перезапуска необходимо, чтобы США сняли санкции, Россия согласилась возобновить продажи, а Германия открыла доступ к российскому газу любым потенциальным покупателям в Европе. И даже при выполнении этих условий, как говорят бывшие высокопоставленные американские чиновники и западные бизнесмены с опытом инвестирования в Россию, вряд ли одного лишь одобрения Трампа и Путина будет достаточно для запуска газопровода.
„В Европе все еще действуют санкции, и подписание Германией соглашения о восстановлении „Северного потока“ вызвало бы огромные разногласия. До всего этого еще далеко“, — говорит один из собеседников FT.
Об инициативе Варнига по привлечению американских инвесторов, как пишет FT, знают некоторые „видные деятели“ администрации Трампа. Осведомлен ли о ней сам президент США — не уточняется.
Европейские чиновники узнали о дискуссии по „Северному потоку — 2“ в последние недели. Лидеры нескольких европейских стран были обеспокоены и обсуждали этот вопрос, пишет FT.
Варниг заявил, что „не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или бизнесменами“, добавив, что „следовал правилам“ как лицо, находящееся под санкциями США. „Газпром“ отказался от комментариев.
Варниг был близким другом Владимира Путина еще с 1990-х годов. В 2015 году Варниг вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель открывал газопровод „Северный поток — 1“. Однако после вторжения российских войск в Украину в 2022 году Варниг назвал это „неописуемой ошибкой и вышел из состава советов директоров „Роснефти“ и „Транснефти“. В марте 2023 года Маттиас Варниг покинул пост генерального директора компании Nord Stream 2 AG, оператора „Северного потока — 2“.
22 февраля 2022 года, после того, как Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Германия остановила сертификацию „Северного потока — 2“ (он так и не был введен в эксплуатацию), а на следующий день президент США Джо Байден ввел санкции в отношении оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG. С тех пор процедура банкротства компании несколько раз откладывалась. В январе 2025 года компания вновь получила отсрочку в процедуре банкротства как минимум на четыре месяца.
В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывоав на „Северных потоках“, в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.
Дональд Трамп во время своего первого президентского срока неоднократно критиковал Германию за то, что она занимается строительством „Северного потока — 2“, выступая при этом против восстановления прежних отношений с Москвой. В том числе, он грозил ввести санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода.