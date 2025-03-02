Несмотря на низкие мировые цены на нефть, топливо в Эстонии дорогое. Продавцы объясняют ситуацию

Общаясь с продавцами топлива, подчеркивается маленький рынок и то, что на самом деле в последние полгода топливо в Эстонии было дешевым. „За последние шесть месяцев цены на топливо оставались ниже мировых рыночных цен в среднем на 2-5 центов. Большая конкуренция означает с одной стороны выравнивание цен между сетями автозаправок, а с другой стороны исключительно быструю реакцию конкурентов на изменения цен на топливо“, — объяснил ценообразование член правления Terminal Oil Алан Вахт.

Однако с этими утверждениями не согласен член правления Oilman OÜ, работающего на юге Эстонии, Янек Кирьютая. „Если учесть, что цена на нефть упала до уровня 69-70 долларов за баррель, то цена дизельного топлива в розничных автозаправках должна быть как минимум на 10-15 центов дешевле, чем сейчас. На топливном рынке много факторов, но в данный момент кажется, что снижение цен не доходит до конечного потребителя так быстро, как могло бы“.

Хочешь сэкономить — заправляйся во вторник

„Цены на топливо на автозаправках обычно начинают расти по средам и постепенно снижаются до следующего вторника. Затем начинается новый цикл, где единственным вопросом остается величина повышения цен, которая зависит от еженедельных колебаний мировых рыночных цен“, — объяснил Вахт.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить