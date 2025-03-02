Скандал в рижской школе: учитель истории потребовал от школьников прослушать гимн Украины

Видео снято учеником Рижской 71-й средней школы, пишет латвийский Delfi со ссылкой на LSM+. Играет гимн Украины. Школьники сидят. Учитель истории направил камеру телефона на детей и говорит: „Покажите ваши истинные лица“. На русском и латышском языках, сообщает LSM+.

Видео вызвало широкий резонанс в соцсетях, и его активно комментировали политики от партии „Русский союз Латвии“.

В Сети появилась новость, что якобы учитель уволен. Это неправда — он продолжает работу. По признанию директора Рижской 71-й школы Андрея Рыжикова, в ближайшие две недели учитель будет проводить занятия вместе с методистами.

„Он ответил, что это была эмоциональная реакция. Потому что тема эмоциональная. И для него персонально это все эмоционально. Очень жаль, что эта фраза прозвучала — про то, что он покажет их истинные лица“, - сказал директор школы.

Что же произошло во время классного часа, разбирался и департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Там отмечают, что в этот день в школе проходили памятные мероприятия, связанные с третьей годовщиной полномасштабной войны в Украине. Девятиклассникам показывали фильм о войне.

Потом учитель истории предложил почтить память погибших минутой молчания и включил гимн Украины, пояснила представитель департамента образования, культуры и спорта РД Анита Петеркопа: „Видео по-разному интерпретируется. В этот момент педагог, мы видим, пытается дисциплинировать класс и показывает, насколько надо быть толерантным в этой ситуации в этот поминальный момент“.

В департаменте также подчеркивают, что учитель не снимал детей, а всего лишь имитировал сьемку, рассказала Петеркопа.

„Педагог не снимал, он использовал телефон как дисциплинирующее средство, с мыслью, что дети будут более послушными. В реальности сьёмка со стороны педагога не происходила“, - добавила она.

Формально школьники обязаны вставать, только когда звучит гимн Латвии, поскольку это оговорено законодательством, объясняют в Государственной службе качества образования.