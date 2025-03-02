Студентка из России: вижу для себя карьерные возможности в Ида-Вирумаа(12)
С сентября школы Ида-Вирумаа могут столкнуться с острой нехваткой учителей – те, кто не владеет эстонским языком на нужном уровне, не смогут преподавать, но кто придет на замену? Среди потенциальных новых кадров студенты из России, за год освоившие эстонский язык на уровне B2, а за три года на С1 – они хотят остаться в Эстонии и работать здесь, пишет Rus ERR.
„Я абсолютно точно вижу для себя карьерные возможности. Особенно в Ида-Вирумаа. Вижу возможности работать так, чтобы соблюдать баланс „работа – жизнь“. Для меня это тоже важно. И даже возможность приобрести жилье здесь, в Ида-Вирумаа“, – рассказала в выходящей на ETV+ передаче „Нарвская студия. Народу важно“ приехавшая из России студентка Нарвского колледжа Тартуского университета Рина.
По ее словам, быстро освоить эстонский язык с нуля ей помогла смелость говорить, пусть даже с ошибками.
„Я не боялась показаться глупой, я могла и жесты добавить или слова из другого языка. Смотря с кем общаюсь. От эстоноязычных жителей я всегда получала поддержку, и даже если я говорила с ошибками, они говорили, что это мило“, – вспоминает Рина.
Однако для иностранных студентов актуальным остается другой важный вопрос – продление вида на жительство, в противном случае работать и строить будущее в Эстонии не получится, а решение таких вопросов за правительством.