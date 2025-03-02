Студентка из России: вижу для себя карьерные возможности в Ида-Вирумаа

„Я абсолютно точно вижу для себя карьерные возможности. Особенно в Ида-Вирумаа. Вижу возможности работать так, чтобы соблюдать баланс „работа – жизнь“. Для меня это тоже важно. И даже возможность приобрести жилье здесь, в Ида-Вирумаа“, – рассказала в выходящей на ETV+ передаче „Нарвская студия. Народу важно“ приехавшая из России студентка Нарвского колледжа Тартуского университета Рина.

По ее словам, быстро освоить эстонский язык с нуля ей помогла смелость говорить, пусть даже с ошибками.

„Я не боялась показаться глупой, я могла и жесты добавить или слова из другого языка. Смотря с кем общаюсь. От эстоноязычных жителей я всегда получала поддержку, и даже если я говорила с ошибками, они говорили, что это мило“, – вспоминает Рина.

Однако для иностранных студентов актуальным остается другой важный вопрос – продление вида на жительство, в противном случае работать и строить будущее в Эстонии не получится, а решение таких вопросов за правительством.

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