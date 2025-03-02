ВИДЕО | Эстонский тренер начал свою карьеру в Польше со сладкой победы над клубом эстонского баскетболиста. „Я буду долго помнить эту игру“

Команда Хейко Раннулы, „Легия“, начала матч лучше, выиграв первую четверть со счётом 25:17. Однако на перерыв ушли с преимуществом „Дзики Варшава“ — 38:37. После третьей четверти „Дзики Варшава“ всё ещё вели на один пункт (54:53). В последней четверти Янари Йоэсаар и его команда выглядели сильнее, выйдя вперёд за 4:32 до конца основного времени с результатом 70:60. Однако за оставшееся время хозяева не забросили ни одного очка. За 42 секунды до конца „Легия“ сравняла счёт — 70:70. В последних секундах американец Кэмерон Макгасти забросил решающий мяч, принесший гостям победу со счётом 72:70.

За „Легию“ Кэмерон Макгасти набрал 25 очков и сделал семь подборов, а латвийский игрок Оярс Силиньш добавил 12 очков. Лучшим игроком хозяев стал Янари Йоэсаар, который за 28 минут игры записал на свой счёт дабл-дабл (16 очков, 11 подборов). Кроме того, он отдал две передачи и ошибся только в одном броске (свободные броски 2/2, двухочковые 4/4, трёхочковые 2/3).

„Мы начали с хорошей энергией. Первая четверть была очень хорошей с нашей стороны, мы хотели играть быстро и агрессивно“, — сказал Раннула на послематчевой пресс-конференции. „Во второй четверти игроки соперника были физически сильнее, а мы устали“.

Главный тренер Раннула похвалил свою команду за борьбу во второй половине игры. „Я очень горжусь командой. Во второй половине у нас было несколько очень сложных моментов, но поздравления парням: они продолжали бороться. За три минуты до конца мы отставали на 10 очков, но никто не терял надежды. В конце Камерон принес нам победу“, — рассказал эстонский специалист, для которого это был дебютный матч на посту главного тренера новой команды. „Это был для меня очень особенный матч. Не потому, что я сделал что-то особенное, а из-за игроков. Они боролись всю вторую половину, хотя я видел, как они устали. Игровой план еще не был до конца готов, ведь мы провели всего два тренировки вместе. Конечно, было тяжело, но я горжусь парнями и точно буду долго помнить этот матч“.