Британия, Франция и Украина готовят новый мирный план после публичной перепалки Зеленского с Трампом

Стармер сообщил в интервью, которое транслируется в прямом телеэфире Би-би-си, что это решение было принято после публичной ссоры между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

„Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны, вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами“, — заявил Стармер.

„Я совершенно определенно выступаю за то, что должна быть сделка, нужно прекратить боевые действия, а затем это соглашение необходимо защитить, потому что самый худший из всех возможных сценариев — это временная пауза, а затем Путин придет снова“.

Стармер заявил, что США должны предоставить гарантии безопасности в случае, если Европа согласится начать в Украине миротворческую операцию.

В ответ на просьбу прокомментировать публичную ссору между Трампом и Зеленским Стармер сказал, что „подобное никто не хотел бы наблюдать“. Он добавил, что считает своей задачей выступить в качестве моста между президентами Украины и США.

„Позже в течение дня я позвонил президенту Трампу и президенту Зеленскому, потому что, как мне представляется, фокус должен быть на продолжительном мире в Украине“, — сказал Стармер.

Премьер-министр Великобритании также сказал, что не считает поведение Зеленского в Вашингтоне неправильным. „Я думаю, что это человек, чья страна ведет войну три года“. Он добавил, что доверяет как Трампу, так и Зеленскому, но не верит Путину.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером „надежные гарантии безопасности“.

„Во время наших переговоров обсудили вызовы, стоящие сегодня перед Украиной и всей Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины и окончания войны справедливым миром, надежные гарантии безопасности“, - подчеркнул он.

Глава украинского государства назвал встречу „важной и теплой“.

Стармер принял Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит, 10, и заверил его в поддержке Украины.