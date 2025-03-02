02.03.2025, 15:31
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Виймси“ проиграл „Калеву/Крамо“, который борется за первое место в лиге
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 2 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Виймси“ на своей площадке проиграл столичному клубу „Калев/Крамо“ со счетом 85:98.
„Калев/Крамо“ начал встречу уверенно, выиграв первую четверть 21:15, а к большому перерыву увеличил своё преимущество до 42:33. Однако в третьем игровом отрезке „Виймси“ взял инициативу в свои руки, набрал 36 очков и вышел вперёд — 69:66.
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