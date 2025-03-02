02.03.2025, 15:31
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | „Виймси“ играет с „Калевом/Крамо“, который борется за первое место в регулярном чемпионате Эстоно-латвийской баскетбольной лиги
„Виймси“ vs „Калев/Крамо“ 15:21; 18:21
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Виймси“ на своей площадке примет столичный клуб „Калев/Крамо“. Игра начнется в 17:00, и её смогут посмотреть все подписчики Delfi.
„Калев/Крамо“ выиграл 19 из 23 матчей этого сезона и занимает второе место в таблице, в то время как „Виймси“ одержал 5 побед и находится на 13-й позиции. В их последней встрече в ноябре „Калев“ одержал уверенную победу со счётом 99:61. В последние недели „Виймси“ смогли наладить игру, несмотря на поражение в феврале от „Лиепая“ (54:87).
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