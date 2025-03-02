ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | „Виймси“ играет с „Калевом/Крамо“, который борется за первое место в регулярном чемпионате Эстоно-латвийской баскетбольной лиги

„Калев/Крамо“ выиграл 19 из 23 матчей этого сезона и занимает второе место в таблице, в то время как „Виймси“ одержал 5 побед и находится на 13-й позиции. В их последней встрече в ноябре „Калев“ одержал уверенную победу со счётом 99:61. В последние недели „Виймси“ смогли наладить игру, несмотря на поражение в феврале от „Лиепая“ (54:87).