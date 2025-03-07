Рынок птицы в Эстонии: чем на самом деле кормят эстонских бройлеров?

особенно среди более осведомленных потребителей, которые предпочитают органическую продукцию и лучшие условия содержания птицы. С другой – рынок испытывает сильное давление со стороны более дешевого импортного мяса, поступающего в основном из таких крупных стран-производителей, как Польша и Латвия“, – констатирует Лаури Бобровски.

Как говорит Лаури Бобровски, исполнительный директор Äntu Mõis OÜ, рынок птицеводческой продукции в Эстонии в последние годы претерпевает постоянные изменения. Äntu Mõis производит под брендом Kikerikii мясо кур и цыплят, выращенных на свободном выгуле.

В рамках мониторинга берут пробы как у животных, так и из сырья для пищевой продукции. Если в пробах обнаруживают остатки запрещенных лекарств или содержание загрязняющих веществ из окружающей среды либо ветеринарных препаратов превышает допустимые нормы, ведомство выясняет причины и применяет меры, предусмотренные законодательством.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия координирует реализацию ежегодных государственных мониторинговых программ, которые соответствуют требованиям законодательства Европейского Союза. Одна из целей этих программ – выявление запрещенных веществ, используемых при выращивании сельскохозяйственных животных, а также контроль применения ветеринарных препаратов, включая антибиотики.

Запрещено употреблять животные продукты в пищу, если животному/птице вводили лекарственные препараты и установленный срок ожидания после их применения еще не истек.

При убое мясо домашней птицы проходит ветеринарно-санитарный контроль. В рамках него проверяют сопровождающие документы, чтобы убедиться, что забиваемым птицам не вводили лекарственные препараты, для которых действует запрет на использование перед убоем.

„В Эстонии потребление мяса в целом демонстрирует небольшую тенденцию к снижению, хотя остается выше мирового среднего уровня. При этом потребление птицы явно растет, и в ближайшие годы оно, вероятно, станет самым потребляемым видом мяса“, – отмечает Янне Лайк-Лыхмус.

Потребление этого мяса на душу населения составило 27,6 кг в год, что делает его вторым по популярности после свинины. Однако уровень самообеспечения страны мясом птицы составляет лишь 59%, что указывает на значительную зависимость от импорта. Основные поставщики в нашу страну – Польша, Латвия и Финляндия.

Что касается Эстонии, то, согласно данным Департамента статистики, в 2023 году в стране было произведено 22 889 тонн мяса птицы, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.

„Потребление мяса птицы во всем мире демонстрирует явную тенденцию к росту, – поясняет Янне Лайк-Лыхмус, директор по развитию продуктов и маркетингу Maag Food OÜ (бренд Tallegg). – По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2032 году потребление мяса птицы увеличится на 16%, составив примерно 43% от общего объема. В Европе за последние 10 лет потребление мяса выросло почти на 5%, при этом основным драйвером роста стало именно мясо птицы, спрос на которое увеличился почти на 25%“.

В 2025 году эксперты Еврокомиссии ожидают роста объемов производства мяса птицы в Евросоюзе на 1,2%. Спрос будет смещаться от мяса крупного рогатого скота к менее дорогостоящим его видам – и главным образом именно к мясу птицы.

Кроме того, по его словам, на ситуацию влияют колебания цен на сырье и общая экономическая нестабильность, что заставляет людей делать выбор в соответствии с ценой продукта.

Для сравнения: по состоянию на 7 февраля эстонский бройлер Tallegg дешевле всего стоил в магазине Rimi – 2,99 евро за килограмм, но эта цена – со скидкой.

Дороже всего – в Selver, 4,59 евро за килограмм. Но, например, в Maxima можно купить привозного бройлера Well done – за 3,19 евро за кило.

С другой стороны, куриное филе Tallegg стоит 5,98 евро за килограмм, а Well done обойдется дороже – почти 7 евро за кило.

Куриное филе эстонского бренда Kikerikii – от „свободных“ кур – удовольствие не дешевое, его цена составляет 26,43 евро за килограмм. Но, как объясняет производитель, это мясо – особого качества.

„Мы предлагаем органическое мясо бройлеров уже три года и видим, что на рынке есть интерес к птице, выращенной на свободном выгуле. Однако из-за более высокой цены органическая продукция остается скорее нишевым продуктом“, – признает Бобровски.

При этом, по его словам, самые популярные продукты из мяса птицы – это по-прежнему куриное филе и бедро, так как они универсальны и просты в приготовлении.

Директор по развитию Maag Food Янне Лайк-Лыхмус отмечает, что из всей продукции Tallegg в Эстонии наибольшей популярностью пользуются куриное филе, куриные бедра и целая курица.

„Среди маринованных продуктов несомненный лидер – классическая курица для запекания. Также хороший рост продаж показывают виды куриного фарша. Все это явно способствует увеличению потребления мяса птицы и предпочтению отечественной продукции“, – подчеркивает Лайк-Лыхмус.

Она добавляет, что, развивая линейку продукции, в компании ориентируются на растущий спрос. Другой критерий – удобство и быстрое время приготовления.

„Такие продукты созданы, чтобы облегчить жизнь потребителям – например, минутные котлеты Tallegg и мясо цыпленка в различных маринадах“, – отмечает Лайк-Лыхмус.