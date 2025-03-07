Рынок птицы в Эстонии: чем на самом деле кормят эстонских бройлеров?
Курица – самое любимое жителями Эстонии мясо после свинины. Бедрышки, филе или запеченная целиком курочка подходят как для ежедневного домашнего меню, так и для праздничного стола. Однако местные производители куриного мяса сталкиваются с определенными сложностями – дешевые импортные поставки из Польши, Латвии и Финляндии удерживают значительную долю рынка. При этом потребление мяса птицы продолжает расти. „МК-Эстония“ расспросила экспертов о том, что влияет на производство мяса птицы и чего потребителю ожидать в ближайшие годы.
В 2025 году эксперты Еврокомиссии ожидают роста объемов производства мяса птицы в Евросоюзе на 1,2%. Спрос будет смещаться от мяса крупного рогатого скота к менее дорогостоящим его видам – и главным образом именно к мясу птицы.
Сколько мы едим
„Потребление мяса птицы во всем мире демонстрирует явную тенденцию к росту, – поясняет Янне Лайк-Лыхмус, директор по развитию продуктов и маркетингу Maag Food OÜ (бренд Tallegg). – По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2032 году потребление мяса птицы увеличится на 16%, составив примерно 43% от общего объема. В Европе за последние 10 лет потребление мяса выросло почти на 5%, при этом основным драйвером роста стало именно мясо птицы, спрос на которое увеличился почти на 25%“.
Что касается Эстонии, то, согласно данным Департамента статистики, в 2023 году в стране было произведено 22 889 тонн мяса птицы, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Потребление этого мяса на душу населения составило 27,6 кг в год, что делает его вторым по популярности после свинины. Однако уровень самообеспечения страны мясом птицы составляет лишь 59%, что указывает на значительную зависимость от импорта. Основные поставщики в нашу страну – Польша, Латвия и Финляндия.
„В Эстонии потребление мяса в целом демонстрирует небольшую тенденцию к снижению, хотя остается выше мирового среднего уровня. При этом потребление птицы явно растет, и в ближайшие годы оно, вероятно, станет самым потребляемым видом мяса“, – отмечает Янне Лайк-Лыхмус.
Цена решает все
Как говорит Лаури Бобровски, исполнительный директор Äntu Mõis OÜ, рынок птицеводческой продукции в Эстонии в последние годы претерпевает постоянные изменения. Äntu Mõis производит под брендом Kikerikii мясо кур и цыплят, выращенных на свободном выгуле.
„С одной стороны, спрос на качественное местное мясо птицы вырос,
особенно среди более осведомленных потребителей, которые предпочитают органическую продукцию и лучшие условия содержания птицы. С другой – рынок испытывает сильное давление со стороны более дешевого импортного мяса, поступающего в основном из таких крупных стран-производителей, как Польша и Латвия“, – констатирует Лаури Бобровски.
Кроме того, по его словам, на ситуацию влияют колебания цен на сырье и общая экономическая нестабильность, что заставляет людей делать выбор в соответствии с ценой продукта.
Для сравнения: по состоянию на 7 февраля эстонский бройлер Tallegg дешевле всего стоил в магазине Rimi – 2,99 евро за килограмм, но эта цена – со скидкой.
Дороже всего – в Selver, 4,59 евро за килограмм. Но, например, в Maxima можно купить привозного бройлера Well done – за 3,19 евро за кило.
С другой стороны, куриное филе Tallegg стоит 5,98 евро за килограмм, а Well done обойдется дороже – почти 7 евро за кило.
Куриное филе эстонского бренда Kikerikii – от „свободных“ кур – удовольствие не дешевое, его цена составляет 26,43 евро за килограмм. Но, как объясняет производитель, это мясо – особого качества.
„Мы предлагаем органическое мясо бройлеров уже три года и видим, что на рынке есть интерес к птице, выращенной на свободном выгуле. Однако из-за более высокой цены органическая продукция остается скорее нишевым продуктом“, – признает Бобровски.
При этом, по его словам, самые популярные продукты из мяса птицы – это по-прежнему куриное филе и бедро, так как они универсальны и просты в приготовлении.
Директор по развитию Maag Food Янне Лайк-Лыхмус отмечает, что из всей продукции Tallegg в Эстонии наибольшей популярностью пользуются куриное филе, куриные бедра и целая курица.
„Среди маринованных продуктов несомненный лидер – классическая курица для запекания. Также хороший рост продаж показывают виды куриного фарша. Все это явно способствует увеличению потребления мяса птицы и предпочтению отечественной продукции“, – подчеркивает Лайк-Лыхмус.
Она добавляет, что, развивая линейку продукции, в компании ориентируются на растущий спрос. Другой критерий – удобство и быстрое время приготовления.
„Такие продукты созданы, чтобы облегчить жизнь потребителям – например, минутные котлеты Tallegg и мясо цыпленка в различных маринадах“, – отмечает Лайк-Лыхмус.
Сложно ли эстонским производителям конкурировать с литовскими и латвийскими?
„Конкуренция с производителями из Латвии и Литвы – очень высокая, так как их производственные затраты часто ниже, а значит, они могут предлагать более выгодные цены, – сетует Лаури Бобровски. – Особенно трудно приходится небольшим эстонским производителям, которые делают ставку на качество и органическую продукцию, поскольку импортное мясо доминирует в крупных розничных сетях за счет скидочных предложений. Однако все больше потребителей отдают предпочтение местным более качественным продуктам, что дает эстонским производителям конкурентное преимущество в определенных сегментах рынка“.
Куда полетим?
Директор по развитию продуктов и маркетингу Maag Food OÜ Янне Лайк-Лыхмус считает, что спрос на мясо птицы продолжит расти: „Согласно прогнозам, через 10 лет общий уровень потребления мяса в Европе останется примерно таким же, как сегодня. Однако спрос на мясо птицы может вырасти еще на 5%, в то время как потребление других видов мяса продолжит снижаться“.
Лаури Бобровски добавляет, что перспективы эстонской птицеводческой отрасли связаны с устойчивым и органическим производством.
„Мы ожидаем, что потребители станут более осведомленными, и спрос на качественное, устойчивое и органическое мясо бройлеров будет расти. Также, вероятно, увеличится доля альтернативных белков, таких как растительное мясо и лабораторное мясо“, – говорит он.
Популярные вопросы эксперту
Прийт Дрейманн, член правления Maag Agro AS
1. Почему уток и гусей не выращивают в массовом производстве?
Мясо этих видов птицы в Эстонии не пользуется популярностью или востребовано только в определенные сезоны. Это означает, что в Эстонии нет ни ферм, ни производственных линий для переработки этих птиц. В Maag Agro (основное производство мяса птицы для Tallegg) мы сосредоточены на выращивании бройлеров“.
2. При заболеваниях птицы используют антибиотики. Поступает ли в продажу такое мясо?
Как и люди, птицы время от времени болеют. Однако в нашем птицеводстве разработаны процедуры лечения без использования антибиотиков, и мы отказались от их применения еще в 2018 году.
Заболевания среди птиц случаются редко, и заболевшие особи не попадают к потребителям. Для предотвращения болезней в наших фермах действует
строгий план биологической безопасности, который предусматривает комплекс мер для всех, кто входит в хозяйство. Мы также создаем оптимальные микроклиматические условия, способствующие росту птицы и предотвращающие контакт с возбудителями заболеваний (в основном вирусами и бактериями).
3. Почему выращивают только бройлеров, а курицу для бульона можно купить только у фермеров?
Такого понятия как бульонная курица на рынке мяса на самом деле нет. Обычно под этим термином понимают кур-несушек, которые прекратили кладку яиц.
В частных хозяйствах таких кур используют для приготовления бульона, но в крупных производственных компаниях (например, у нас) их отправляют за пределы Эстонии, поскольку здесь отсутствуют мощности для их переработки. Этих кур нельзя обрабатывать на линиях для переработки бройлеров, которые имеются на нашем заводе.
4. Чем кормят бройлеров?
Основные компоненты корма для наших бройлеров, из которых затем производится продукция Tallegg, – выращенные в Эстонии пшеница и ячмень, а также необходимые минералы и аминокислоты, добавляемые в зависимости от возраста птицы.