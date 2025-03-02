02.03.2025, 12:28
Настоящий триллер: эстонская команда в драматическом финале впервые завоевала кубок женской Балтийской лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 2 марта, в главном матче женской волейбольной Балтийской лиги Optibet этого года „ВДУ Каунас“ проиграл команде „Спортивная школа Раэ/Виастон“ со счетом 2:3 (12:25; 25:18; 25:20; 27:29; 15:17).
„Спортивная школа Раэ/Виастон“ блестяще начала финальный матч, уверенно взяв первую партию со счётом 25:12. Однако во втором сете инициативу перехватил „ВДУ Каунас“, сравняв счёт в матче — 25:18.
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