Настоящий триллер: эстонская команда в драматическом финале впервые завоевала кубок женской Балтийской лиги

Третья партия началась в равной борьбе, и к отметке 12:12 команды шли нога в ногу. Однако затем литовки совершили мощный рывок 8:1 и довели сет до победы — 25:20. В четвёртом сете подопечные Райго Татрика вели 23:19, но хозяйки площадки сумели отыграться, взяв пять очков подряд. „ВДУ Каунас“ заработал три матчбола, но эстонская команда отыграла все и с третьей попытки склонила партию в свою пользу — 29:27.