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02.03.2025, 12:28

МАТЧ В ЗАПИСИ | Настоящий триллер: эстонская команда в драматическом финале впервые завоевала кубок женской Балтийской лиги

 
„Спортивная школа Раэ/Виастон“
„Спортивная школа Раэ/Виастон“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В воскресенье, 2 марта, в главном матче женской волейбольной Балтийской лиги Optibet этого года „ВДУ Каунас“ проиграл команде „Спортивная школа Раэ/Виастон“ со счетом 2:3 (12:25; 25:18; 25:20; 27:29; 15:17).

„Спортивная школа Раэ/Виастон“ блестяще начала финальный матч, уверенно взяв первую партию со счётом 25:12. Однако во втором сете инициативу перехватил „ВДУ Каунас“, сравняв счёт в матче — 25:18.

Третья партия началась в равной борьбе, и к отметке 12:12 команды шли нога в ногу. Однако затем литовки совершили мощный рывок 8:1 и довели сет до победы — 25:20. В четвёртом сете подопечные Райго Татрика вели 23:19, но хозяйки площадки сумели отыграться, взяв пять очков подряд. „ВДУ Каунас“ заработал три матчбола, но эстонская команда отыграла все и с третьей попытки склонила партию в свою пользу — 29:27.

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