А если граница будет на замке? ТОП‑5 вариантов на разный вкус и кошелек, чтобы попасть к родным и близким в РФ(4)
У многих жителей Эстонии в России остались близкие – родители, братья-сестры, бабушки и дедушки. Люди привыкли навещать близких, отмечать с ними праздники, оказывать пожилым родственникам поддержку в трудные моменты и ухаживать за престарелыми родителями. А бывает так, что близкий человек – уже совсем в плохом состоянии, и нужно срочно лететь, чтобы успеть с ним попрощаться. Но что делать, если власти все же решат закрыть границу с РФ? „МК-Эстония“ выяснила, какие есть альтернативные маршруты, чтобы добраться до родных, живущих в России.
Через Латвию
Это – самый удобный и простой маршрут, если закроют границу между Эстонией и Россией. И всего одна пересадка.
▪ Общая длительность пути: от 23 до 25 часов без учета задержек на границе.
▪ Общая стоимость поездки: от 94 евро.
* Таллинн – Рига
Сначала необходимо доехать из Таллинна в столицу Латвии. Это можно сделать на автобусах компаний Lux Express, Ecolines или Flixbus.
▪ Время в пути: 4–5 часов.
▪ Стоимость билета: от 5 до 20 евро – в зависимости от времени покупки и класса обслуживания.
* Рига – Москва
Из Риги до Москвы курсирует прямой автобус Ecolines.
▪ Время в пути: около 19 часов.
▪ Стоимость билета: от 89 евро.
▪ Возможные задержки: пересечение границы Терехова (Латвия) – Бурачки (Россия) может занять какое-то время, особенно при усиленном контроле.
▪ Рекомендации: будьте готовы к возможным длительным проверкам и ожиданию на границе, особенно – в пиковые периоды. Этот маршрут остается одним из самых удобных альтернативных вариантов, однако важно учитывать возможные задержки. Планируйте поездку с запасом времени.
Через Литву и Беларусь
Это – чуть более сложный, но вполне осуществимый вариант, на случай, если маршрут через Латвию вам не подходит.
▪ Общая стоимость поездки: от 69 евро.
▪ Время в пути: около 15–20 часов – в зависимости от выбранного транспорта (автобус или поезд).
* Таллинн – Вильнюс
Сначала нужно доехать из Таллинна в Вильнюс – этот маршрут обслуживают компании Ecolines, Lux Express и Flixbus.
▪ Стоимость билета: от 20 до 38 евро – в зависимости от времени покупки и класса обслуживания.
▪ Время в пути: 9–11 часов.
▪ Альтернативный вариант: с 6 января 2025 года между Таллинном, Ригой и Вильнюсом действует железнодорожное сообщение с пересадкой в Риге. Однако билеты нужно приобретать у каждого оператора отдельно, что делает этот маршрут менее удобным и требующим дополнительного планирования. Вариант с поездом:
▪ Таллинн – Тарту – Валга: билеты через Elron (предварительная продажа за 14 дней), в поезде можно купить билет в автомате или у проводника.
▪ Валга – Рига: билеты доступны в системе продаж Pasažieru vilciens (предварительная продажа за 10 дней), в приложении или у проводника в поезде.
▪ Рига – Вильнюс: билеты доступны в системе продаж LTG Link (предварительная продажа за 30 дней), в приложении или у проводника в поезде.
Внимание: С 10 февраля на железнодорожном маршруте Таллинн - Вильнюс исчезла необходимость пересадки в Риге.
▪ Общая стоимость билетов по этому маршруту: от 39 евро.
* Вильнюс – Минск
Прибыв в Вильнюс, можно пересесть на автобус Ecolines, который следует прямым маршрутом до Минска.
▪ Стоимость билета: 49 евро.
▪ Время в пути: 4,5 часа.
▪ Пограничный контроль: пересечение границы Мядининкай (Литва) – Каменный лог (Белоруссия) занимает примерно 30–45 минут. Белоруссия сохраняет безвизовый режим для граждан России, однако на границе могут быть дополнительные проверки. Для граждан ЕС важно помнить, что для транзита через Белоруссию нужна виза.
* Минск – Москва
Из Минска до Москвы можно добраться любым удобным способом: автобусом, поездом или самолетом. Транспортное сообщение между этими городами развито, и выбор доступных вариантов достаточно широк.
▪ Рекомендации: не забудьте учесть возможные дополнительные проверки на границе и правила въезда для граждан ЕС, планирующих транзит через Белоруссию. Имейте в виду, что этот маршрут требует больше времени и подготовки, чем другие.
Через Турцию
Это – один из популярных вариантов для тех, кто готов лететь через третьи страны. Этот маршрут недешев, но удобен. Преимущество его – удобные авиасообщения и широкий выбор рейсов. Однако аэропорт Стамбула очень загружен, что может привести к длительным стыковкам и ожиданию.
▪ Общая стоимость поездки: от 150 евро.
▪ Время в пути: от 8 часов
* Таллинн – Стамбул
Цена билета на самолет варьируется от 47 до 260 евро (в зависимости от пересадок и стыковочных рейсов). Например, за 47 евро вас будет ожидать длительная пересадка (до 20 часов), например, в Варшаве, Лондоне или Берлине. За 260 евро вы долетите прямиком до Стамбула за 3,5 часа с комфортом и без пересадок. Цена может меняться в зависимости от даты. Полеты в Стамбул осуществляют практически все авиаперевозчики, например LOT, AirBaltic, Turkish Airlines и Lufthansa.
* Стамбул – Москва
Прямые полеты осуществляет Turkish Airlines. Рейс занимает около 4 часов, а стоимость билета в эконом-классе – от 113 до 350 евро. Цена может меняться в зависимости от даты.
▪ Рекомендации: гражданам ЕС и гражданам РФ виза в Турцию не нужна, а вот туристам с „серыми“ паспортами необходимо оформить электронную визу на домашней странице посольства Турции. Электронную визу можно оформить по адресу: www.evisa.gov.tr
Через Дубай
Это – комфортный, но дорогой вариант. Во время всего путешествия вас ожидает удобство и сервис на высоком уровне. Из минусов – цена и длительный перелет через ОАЭ.
▪ Общая стоимость поездки: от 217 евро.
▪ Время в пути: от 16 часов.
* Таллинн – Дубай
Прямых рейсов из Таллинна в Дубай нет, однако доступны варианты с пересадкой в Хельсинки, Варшаве или Осло.
▪ Цена билета: от 112 евро в зависимости от выбранного маршрута и времени покупки.
▪ Общая продолжительность пути: около 9–12 часов, включая пересадку. Стоимость и продолжительность рейса могут варьироваться в зависимости от сезона и авиакомпании.
* Дубай – Москва
Прямой рейс из Дубая в Москву предполагает удобство и короткое время в пути.
▪ Цена билета: от 105 евро.
▪ Время: около 6 часов.
▪ Рекомендации: это – достаточно дорогой вариант, но можно совместить поездку к родственникам с возможностью отдохнуть. В Дубае можно сделать длительную пересадку, чтобы прогуляться по городу, если позволяет время. Этот маршрут подойдет тем, кто готов потратить больше, любит комфорт и высокий уровень сервиса. Важно учитывать, что для обладателей „серых“ паспортов маршрут через ОАЭ не подходит, так как страна не признает этот документ.
Через Белград
Это – удобный вариант с пересадкой. В Сербии по-прежнему остались прямые рейсы в Россию.
▪ Общая стоимость поездки: от 220 евро.
▪ Время в пути: от 8 часов.
* Таллинн – Белград
Прямых рейсов из Таллинна в Белград нет, но рейсы с пересадками в Стокгольме, Варшаве или Франкфурте довольно удобные. Добраться до Белграда можно довольно быстро, несмотря на пересадки.
▪ Цена билета: от 98 евро (в зависимости от маршрута и сезона).
▪ Время в пути: от 5 до 9 часов (в зависимости от длительности стыковок).
* Белград – Москва
Продолжить путешествие из Белграда в Москву можно разными маршрутами.
▪ Например, перелет через Стамбул или Анкару: самый дешевый билет – от 120 евро.
▪ Прямой рейс Белград – Москва: полет длится всего 3 часа, но цена билета – от 420 евро.
▪ Рекомендации: Белград может стать хорошей остановкой для кратковременного отдыха перед продолжением путешествия. Этот маршрут подходит для тех, кто предпочитает удобные стыковки и не боится немного потратиться для экономии времени на пути.