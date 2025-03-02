А если граница будет на замке? ТОП‑5 вариантов на разный вкус и кошелек, чтобы попасть к родным и близким в РФ

Через Латвию

Это – самый удобный и простой маршрут, если закроют границу между Эстонией и Россией. И всего одна пересадка.

▪ Общая длительность пути: от 23 до 25 часов без учета задержек на границе.

▪ Общая стоимость поездки: от 94 евро.

* Таллинн – Рига

Сначала необходимо доехать из Таллинна в столицу Латвии. Это можно сделать на автобусах компаний Lux Express, Ecolines или Flixbus.

▪ Время в пути: 4–5 часов.

▪ Стоимость билета: от 5 до 20 евро – в зависимости от времени покупки и класса обслуживания.

* Рига – Москва

Из Риги до Москвы курсирует прямой автобус Ecolines.

▪ Время в пути: около 19 часов.

▪ Стоимость билета: от 89 евро.

▪ Возможные задержки: пересечение границы Терехова (Латвия) – Бурачки (Россия) может занять какое-то время, особенно при усиленном контроле.

▪ Рекомендации: будьте готовы к возможным длительным проверкам и ожиданию на границе, особенно – в пиковые периоды. Этот маршрут остается одним из самых удобных альтернативных вариантов, однако важно учитывать возможные задержки. Планируйте поездку с запасом времени.

Через Литву и Беларусь

Это – чуть более сложный, но вполне осуществимый вариант, на случай, если маршрут через Латвию вам не подходит.

▪ Общая стоимость поездки: от 69 евро.

▪ Время в пути: около 15–20 часов – в зависимости от выбранного транспорта (автобус или поезд).

* Таллинн – Вильнюс

Сначала нужно доехать из Таллинна в Вильнюс – этот маршрут обслуживают компании Ecolines, Lux Express и Flixbus.

▪ Стоимость билета: от 20 до 38 евро – в зависимости от времени покупки и класса обслуживания.

▪ Время в пути: 9–11 часов.

▪ Альтернативный вариант: с 6 января 2025 года между Таллинном, Ригой и Вильнюсом действует железнодорожное сообщение с пересадкой в Риге. Однако билеты нужно приобретать у каждого оператора отдельно, что делает этот маршрут менее удобным и требующим дополнительного планирования. Вариант с поездом:

▪ Таллинн – Тарту – Валга: билеты через Elron (предварительная продажа за 14 дней), в поезде можно купить билет в автомате или у проводника.