Надежда эстонского фигурного катания Гойдина вошла в семерку лучших на юниорском ЧМ

После короткой программы, в которой Элина Гойдина удерживала шестое место с личным рекордом, она успешно начала произвольную программу. Однако во второй половине она допустила две ошибки, потеряв несколько важных баллов. За произвольную программу Элина получила 118,03 балла, что оказалось восьмым результатом дня, и с общей суммой 182,18 балла заняла седьмое место. Это всего на 0,05 балла меньше её лучшего карьерного достижения.

Чемпионкой мира среди юниоров в третий раз подряд стала японка Мао Симада с 230,84 балла. Серебро досталось кореянке Син Джиа (190,53), которая после произвольной программы поднялась с седьмого места на второе, а бронзу завоевала американка Элис Лин-Грейси (188,71).

Седьмое место Элины Гойдины означает, что на следующем чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в Таллинне в следующем году, Эстония будет представлена в женском одиночном катании двумя фигуристками.

На прошлом юниорском чемпионате мира по фигурному катанию Элина Гойдина заняла 11-е место. После короткой программы она находилась на пятом месте, но в начале произвольной программы столкнулась с трудностями, несколько раз упав. Недавно она завоевала серебро на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Эстонский фигурист Арлет Леванди занял 8-е место на чемпионате мира среди юниоров в Дебрецене, набрав 218,90 балла. После 12-го места в короткой программе он продемонстрировал лучший результат сезона в произвольной, набрав 146,48 балла. На прошлом чемпионате мира Леванди был седьмым.

На прошлом юниорском ЧМ он был седьмым.

Золото завоевал японец Рио Наката (248,99 балла), серебро — кореец Со Мингю (241,45 балла), бронзу — словацкий фигурист Адам Гагара (233,93 балла). Среди тех, кто финишировал выше Леванди, выделяются кореец Хабин Чой (227,28 балла), японец Сюнсукэ Накамура (225,69 балла) и немец Генрих Гартунг (218,94 балла).

Восьмое место Арлет Леванди также обеспечивает Эстонии два места в мужском одиночном катании на домашних соревнованиях.

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