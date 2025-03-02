Скорая, которая не успевает: какие изменения ждут систему экстренной медицины?(7)
Скорая помощь в Эстонии стоит на пороге серьезных изменений. Декабрьская трагедия, когда тяжелобольного ребенка не смогли вовремя доставить в больницу, вновь подняла вопросы об эффективности системы экстренной медицины. Недавний аудит Госконтроля выявил серьезные проблемы в организации работы скорой помощи, и власти обещают перемены. Какие изменения ожидают систему и смогут ли они предотвратить новые трагедии, узнавала „МК-Эстония“.
В конце 2024 года произошел трагический случай, который вновь поднял вопрос о ситуации с нашей скорой помощью. 23 декабря заболевшего гриппом ребенка в тяжелом состоянии было решено транспортировать с острова Сааремаа в Таллинн, но ни один из трех вертолетов Департамента полиции и погранохраны (PPA) не смог вылететь. Один находился на обслуживании, а два других не были готовы к полетам. Счет шел на минуты, и помощь опоздала. Этот случай стал очередным свидетельством системных проблем в экстренной медицине страны. Вскоре после трагедии Госконтроль опубликовал результаты аудита, раскрыв многочисленные недостатки в организации работы скорой помощи. Департамент здоровья критикуют за пассивность, а правила транспортировки пациентов – за отсутствие гибкости.
Не добраться до больного!
„Ужасный инцидент. К сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на высокую эффективность эстонской системы скорой помощи, она не успевает прибыть на место происшествия вовремя или помощь оказывается недостаточно быстрой, – констатирует заместитель гендиректора Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс. – В данном случае ситуация требовала срочной транспортировки, и для этого, особенно если речь идет об островах, используют вертолеты PPA. Однако в этом конкретном случае вертолет не смог вылететь“.
По его словам, Департамент здоровья совместно с PPA активно работает над улучшением ситуации и ищет способы сделать эту услугу более доступной.
„Например, с этого года вертолеты PPA будут быстрее готовы к вылету, чем ранее. Однако стоит отметить, что речь идет о многофункциональных вертолетах, которые могут быть заняты другими задачами в нужный момент, а некоторые из них – недоступны из-за технического обслуживания или поломок“, – подчеркивает чиновник.
Кроме того, добавляет Вайкнеметс, рассматривают и другие решения, а некоммерческая организация MTÜ Kiirabikopter совместно с частным сектором изучает возможность создания альтернативной службы вертолетной эвакуации для пациентов.
Действительно, недавний анализ, проведённый Кассой здоровья, показал, что в некоторых районах страны бригады скорой помощи добираются до места происшествия слишком медленно, и в связи с этим возникает необходимость увеличить их количество.
Возможно, в будущем медики начнут приезжать на вызовы вдвоём, а не втроём, как это происходит сейчас.
Исследование также выявило, что среднее время ожидания в случае самых экстренных вызовов – категории „Дельта“ (угроза жизни) – составляет восемь минут, а вызовы с кодом „Чарли“ (к больным в тяжёлом состоянии) – в среднем десять минут.
В больших городах помощь поступает быстрее, однако есть районы, где медики добираются до больных намного дольше, например – Тыстамаа, Ныва, Авинурме, а также южное и западное побережье Хийумаа и север Сааремаа.
Время ожидания – от 29 до 42 минут
Департамент здоровья совместно с Кассой здоровья регулярно проводит анализ районов обслуживания скорой помощи, оценивая её эффективность и доступность. Последнее такое исследование датировано 2024-м годом, а с его результатами можно ознакомиться на сайте Кассы здоровья.
„В ходе анализа рассматривают ключевые показатели, включая уровень госпитализации, время прибытия в зависимости от приоритета вызова и другие параметры. Особое внимание уделяют тем районам, где время ожидания скорой помощи превышает допустимые нормы. Для этого проводят детальное исследование возможных причин: изменившейся плотности населения, состояния здоровья жителей или других факторов, влияющих на скорость реагирования“, – рассказывает Рагнар Вайкнеметс.
„В большинстве случаев районы с наибольшим числом вызовов расположены относительно близко к базам скорой помощи, однако существуют и исключения. Например, в районе Тыстамаа (на полуострове Тыстамаа между одноименным населенным пунктом и Пярнуским заливом) в 2023 году было зафиксировано 249 экстренных вызовов категорий С („Чарли“) и D („Дельта“). В половине случаев время ожидания превышало 32 минуты, а в 10% случаев – более 42 минут до прибытия машины скорой помощи“, – говорит глава отдела услуг экстренной медицины Кассы здоровья Кристийна Вааз.
По ее словам, в районе между Турба и Рийзипере было зарегистрировано 264 вызова C и D, при этом в половине случаев ожидание составляло более 31 минуты.
Аналогичная ситуация наблюдается в Мынисте и Варсту, где из 190 вызовов C и D среднее время ожидания составляло 30 минут.
В районе Лейзи было зафиксировано 163 вызова C и D, при этом в половине случаев прибытие скорой помощи занимало не менее 29 минут.
Как говорит Рагнар Вайкнеметс, на основе этих данных принимают решения по улучшению системы. Варианты могут включать увеличение числа бригад скорой помощи в проблемных районах, создание подразделений поддержки для оперативного реагирования или изменение размещения машин скорой помощи, чтобы сократить время прибытия.
„При этом систему здравоохранения рассматривают в комплексе. Анализируют наличие семейных врачей в регионе, а также – влияние местных больниц и домов престарелых на частоту вызовов. В некоторых случаях оптимизация их работы может значительно снизить нагрузку на экстренные службы и повысить доступность медицинской помощи“, – добавляет Вайкнеметс.
Госконтроль недоволен!
В начале января Госконтроль завершил аудит работы системы скорой помощи.
Проверка выявила серьезные недостатки в деятельности Министерства социальных дел, Центра тревоги и Кассы здоровья, однако наибольшая критика была адресована Департаменту здоровья.
Согласно отчету, это ведомство лишь частично справляется с задачами по организации экстренной медицинской помощи. В частности, отмечается, что Департамент здоровья не проявляет должной инициативы в принятии решений, а правила транспортировки пациентов между медицинскими учреждениями не учитывают всех возможных факторов. Кроме того, контроль за работой службы скорой помощи остается недостаточным.
Наибольшие нарекания вызвал процесс сортировки пациентов по степени срочности, известный как триаж. Ошибки в его проведении приводят к тому, что состояние пациента, нуждающегося в экстренной помощи, либо преувеличивают, либо, наоборот, недооценивают.
Категорию срочности устанавливает Центр тревоги, принимающий звонки на номер экстренной службы. Однако нередко по прибытии на место медики обнаруживают, что пациенту была присвоена неверная категория. По мнению Госконтроля, это свидетельствует о необходимости более тщательной обработки вызовов.
В отчете также особо отмечено, что Департамент здоровья не спешит пересматривать инструкции по работе скорой помощи – несмотря на соответствующие предложения со стороны Центра тревоги.
Что предпринимают?
„Касса здоровья регулярно проводит анализ работы системы скорой помощи. Он позволяет учитывать результаты при планировании новых тендеров на услуги скорой помощи и вносить необходимые изменения в зоны её обслуживания. Это может включать добавление дополнительных бригад или вспомогательных подразделений в районах с низкой доступностью экстренной помощи, а также перераспределение существующих ресурсов для сокращения времени прибытия“, – говорит Рагнар Вайкнеметс.
По его словам, система работает комплексно, и проблемы одного района могут быть связаны с ситуацией в других.
Так, в последние годы одной из частых трудностей стало скопление машин скорой помощи в приёмных отделений экстренной медицины (ЭMO) Таллинна. Из-за этого бригады вынуждены ожидать в очереди по несколько часов, что приводит к нехватке ресурсов для реагирования на новые вызовы.
Хотя менее срочные обращения могут быть отложены, экстренные вызовы с высокой степенью приоритета требуют немедленного реагирования. В таких случаях Центр тревоги применяет „принцип близости“, согласно которому на вызов отправляется ближайшая свободная бригада – вне зависимости от региона, к которому она прикреплена. Однако это создаёт новый дисбаланс, так как в другом районе снова может возникнуть нехватка ресурсов.
„Чтобы минимизировать подобные ситуации, Департамент здоровья создал рабочую группу, в которую вошли представители больниц и служб скорой помощи Таллинна и его окрестностей. Их цель – разработать решения, позволяющие ускорить процесс передачи пациентов в приёмные отделения больниц, чтобы бригады скорой помощи могли быстрее возвращаться к выполнению новых вызовов. Это позволит снизить нагрузку на систему и уменьшить необходимость переброски ресурсов из других зон обслуживания“, – говорит Вайкнеметс.
Глава отдела услуг здравоохранения Министерства социальных дел Никита Панюшкин заявил в интервью ERR о необходимости пересмотреть всю систему скорой помощи.
По его словам, важно изучить расположение баз, количество бригад, их состав, а также – оценить, какие изменения мы можем позволить себе с точки зрения ресурсов и где именно требуется усиление.
Одним из ключевых вопросов остаётся кадровый состав. Сейчас в Эстонии – 104 бригады скорой помощи, почти все они состоят из трёх человек, за исключением двух экипажей, работающих в сокращённом составе из двух специалистов.
Панюшкин отметил, что такой формат может стать более распространённым в будущем.
„Мы рассматриваем это как возможное направление развития. Например, если население Таллинна и его окрестностей продолжит расти, а ресурсов для увеличения числа сотрудников скорой помощи не будет, одним из решений может стать расширение числа бригад за счёт их сокращённого состава – не по три, а по два человека в команде“, – пояснил он.
В структуре бригад основную роль играют медсёстры, а число врачей значительно сократилось. Однако статистика подтверждает, что сестринские бригады успешно справляются со своими обязанностями.
„Данные показывают, что уровень госпитализаций практически одинаков у врачебных и сестринских бригад. Врачи, обладая большей уверенностью и знаниями, после осмотра чаще принимают решение оставить пациента дома. Однако через три дня многие из них всё же попадают в больницу. В целом, работающие на скорой помощи медсёстры демонстрируют высокий уровень профессионализма“, – отмечает Рагнар Вайкнеметс.
За визит к врачу придется платить в 4 раза больше!
С 1 апреля работающие жители Эстонии столкнутся с новым вызовом – консультация у врача-специалиста и посещение отделения неотложной помощи (ЭМО) подорожают в четыре раза. Стоимость визита вырастет с 5 до 20 евро, что, безусловно, у многих уже вызывает волну переживаний. Но есть одно исключение: в сложных случаях, если после обращения в ЭМО пациенту потребуется госпитализация, плату за визит взимать не будут.
Важно помнить, что визит к семейному врачу останется бесплатным, а также доступен справочный номер 1220, где можно получить консультацию по вопросам здоровья и рекомендацию касательно того, к какому специалисту нужно обратиться.
Однако нововведения могут изменить подход людей к посещению ЭМО. Как сообщает портал Delfi, повышенная плата за визит к врачу-специалисту и в отделение экстренной медицины может стать препятствием для обращения, и вместо этого люди могут предпочесть вызвать скорую помощь. Но как же она отреагирует на это изменение?
Рауль Адлас, руководитель Таллиннской скорой помощи, уверен, что в экстренных ситуациях люди всегда смогут найти необходимые средства.
„Если человеку нужна экстренная помощь или его жизнь в опасности, я уверен, что семья найдет 20 евро для лечения“, – отметил он.
Но такие слова вызвали волну возмущения в социальных сетях: „Как может глава скорой помощи быть таким циничным? Для него 20 евро – мелочь, а для многих семей это – значительная сумма. А если в момент кризиса в семье просто нет этих денег – что тогда? Умирать?“
С этим вопросом мы обратились напрямую к специалистам службы скорой помощи. Таавет Реймерс, председатель правления Союза скорой помощи Эстонии, заверяет, что каждый, кто нуждается в экстренной помощи, ее получит.
„Скорая помощь – медицинская служба, задача которой – обеспечить быструю, профессиональную и доступную помощь в случае угрожающего жизни заболевания или травмы. Каждый человек, находящийся на территории Эстонии, имеет право на бесплатную скорую помощь. Никаких изменений в этом плане не будет“, – уверяет Реймерс.
Он также напоминает, что в системе здравоохранения Эстонии первым делом нужно обращаться к своему семейному врачу: „Это – первая линия обороны в системе здравоохранения. Задача семейного – оценить состояние пациента, назначить лечение или направить его к специалисту, если это необходимо“.
Тем временем в Рийгикогу… Обсудили и разошлись
29 января состоялось открытое заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, на котором также обсудили организацию службы скорой помощи в Эстонии в свете недавнего аудиторского отчета Госконтроля.
В отчете отмечается, что Министерство социальных дел должно взять на себя более активную роль в управлении сферой скорой помощи, так как в настоящее время задачи раздроблены и обязанности распределены между различными структурами.
В документе подчеркивается, что в некоторых случаях бригады скорой помощи занимаются вопросами, которые, по сути, должны решать семейные врачи или социальные работники.
Кроме того, машины скорой помощи используют для транспортировки неэкстренных пациентов между медицинскими учреждениями.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут указала на одну из ключевых проблем: неспособность людей правильно оценить степень серьезности своих заболеваний, что приводит к переоценке или недооценке ситуации. Это, в свою очередь, влияет на решение оператора скорой помощи о скорости реакции на вызов.
Туули Паю, член правления Тартуской скорой помощи, отметила, что около 15% вызовов с высшей степенью приоритета (триаж „Дельта“) на самом деле не требуют такой срочности.
„После 20 лет работы врачом уже понимаешь, как оценивать вызов с другой точки зрения, и в большинстве случаев я бы не поставила такой же триаж, как сделали это в скорой помощи“, – сказала она.
При этом Паю добавила, что понимает, несмотря на это, сложность работы сотрудников скорой.
Туули Ряйм, вице-канцлер МВД по вопросам спасения и готовности к кризисам, отметила, что работник центра тревоги должен принять решение в течение одной минуты. Однако она заявила, что медицинская подготовка работников службы спасения и объем этой подготовки теперь будут пересмотрены.
„Сегодня объем медицинской подготовки спасателей – самый высокий по сравнению, например, с сотрудниками спасательной службы полиции – почти 400 часов. В прошлом мы были согласны с тем, что объем достаточный, но сейчас мы пересматриваем учебную программу“, – сказала Ряйм.
Заместитель гендиректора Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс отметил, что полная замена всех работников скорой помощи врачами-специалистами не представляется реальной, хотя их присутствие на местах может быть увеличено.
Кроме того, на заседании было затронуто замечание Госконтроля, касающееся недостаточной осведомленности врачей общей практики о том, обращался ли пациент в скорую помощь или отделение неотложной помощи (ЭМО). Врачам приходится отдельно запрашивать эту информацию.
Прямого решения этой проблемы пока нет, однако участники заседания пришли к согласию, что систему необходимо сделать более эффективной.