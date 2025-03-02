Скорая, которая не успевает: какие изменения ждут систему экстренной медицины?

Действительно, недавний анализ, проведённый Кассой здоровья, показал, что в некоторых районах страны бригады скорой помощи добираются до места происшествия слишком медленно, и в связи с этим возникает необходимость увеличить их количество.

Кроме того, добавляет Вайкнеметс, рассматривают и другие решения, а некоммерческая организация MTÜ Kiirabikopter совместно с частным сектором изучает возможность создания альтернативной службы вертолетной эвакуации для пациентов.

„Например, с этого года вертолеты PPA будут быстрее готовы к вылету, чем ранее. Однако стоит отметить, что речь идет о многофункциональных вертолетах, которые могут быть заняты другими задачами в нужный момент, а некоторые из них – недоступны из-за технического обслуживания или поломок“, – подчеркивает чиновник.

По его словам, Департамент здоровья совместно с PPA активно работает над улучшением ситуации и ищет способы сделать эту услугу более доступной.

„Ужасный инцидент. К сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на высокую эффективность эстонской системы скорой помощи, она не успевает прибыть на место происшествия вовремя или помощь оказывается недостаточно быстрой, – констатирует заместитель гендиректора Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс. – В данном случае ситуация требовала срочной транспортировки, и для этого, особенно если речь идет об островах, используют вертолеты PPA. Однако в этом конкретном случае вертолет не смог вылететь“.

В конце 2024 года произошел трагический случай, который вновь поднял вопрос о ситуации с нашей скорой помощью. 23 декабря заболевшего гриппом ребенка в тяжелом состоянии было решено транспортировать с острова Сааремаа в Таллинн, но ни один из трех вертолетов Департамента полиции и погранохраны (PPA) не смог вылететь. Один находился на обслуживании, а два других не были готовы к полетам. Счет шел на минуты, и помощь опоздала. Этот случай стал очередным свидетельством системных проблем в экстренной медицине страны. Вскоре после трагедии Госконтроль опубликовал результаты аудита, раскрыв многочисленные недостатки в организации работы скорой помощи. Департамент здоровья критикуют за пассивность, а правила транспортировки пациентов – за отсутствие гибкости.

По ее словам, в районе между Турба и Рийзипере было зарегистрировано 264 вызова C и D, при этом в половине случаев ожидание составляло более 31 минуты.

„В большинстве случаев районы с наибольшим числом вызовов расположены относительно близко к базам скорой помощи, однако существуют и исключения. Например, в районе Тыстамаа (на полуострове Тыстамаа между одноименным населенным пунктом и Пярнуским заливом) в 2023 году было зафиксировано 249 экстренных вызовов категорий С („Чарли“) и D („Дельта“). В половине случаев время ожидания превышало 32 минуты, а в 10% случаев – более 42 минут до прибытия машины скорой помощи“, – говорит глава отдела услуг экстренной медицины Кассы здоровья Кристийна Вааз.

„В ходе анализа рассматривают ключевые показатели, включая уровень госпитализации, время прибытия в зависимости от приоритета вызова и другие параметры. Особое внимание уделяют тем районам, где время ожидания скорой помощи превышает допустимые нормы. Для этого проводят детальное исследование возможных причин: изменившейся плотности населения, состояния здоровья жителей или других факторов, влияющих на скорость реагирования“, – рассказывает Рагнар Вайкнеметс.

Департамент здоровья совместно с Кассой здоровья регулярно проводит анализ районов обслуживания скорой помощи, оценивая её эффективность и доступность. Последнее такое исследование датировано 2024-м годом, а с его результатами можно ознакомиться на сайте Кассы здоровья.

В больших городах помощь поступает быстрее, однако есть районы, где медики добираются до больных намного дольше, например – Тыстамаа, Ныва, Авинурме, а также южное и западное побережье Хийумаа и север Сааремаа.

Исследование также выявило, что среднее время ожидания в случае самых экстренных вызовов – категории „Дельта“ (угроза жизни) – составляет восемь минут, а вызовы с кодом „Чарли“ (к больным в тяжёлом состоянии) – в среднем десять минут.

Возможно, в будущем медики начнут приезжать на вызовы вдвоём, а не втроём, как это происходит сейчас.

Категорию срочности устанавливает Центр тревоги, принимающий звонки на номер экстренной службы. Однако нередко по прибытии на место медики обнаруживают, что пациенту была присвоена неверная категория. По мнению Госконтроля, это свидетельствует о необходимости более тщательной обработки вызовов.

Наибольшие нарекания вызвал процесс сортировки пациентов по степени срочности, известный как триаж. Ошибки в его проведении приводят к тому, что состояние пациента, нуждающегося в экстренной помощи, либо преувеличивают, либо, наоборот, недооценивают.

Согласно отчету, это ведомство лишь частично справляется с задачами по организации экстренной медицинской помощи. В частности, отмечается, что Департамент здоровья не проявляет должной инициативы в принятии решений, а правила транспортировки пациентов между медицинскими учреждениями не учитывают всех возможных факторов. Кроме того, контроль за работой службы скорой помощи остается недостаточным.

Проверка выявила серьезные недостатки в деятельности Министерства социальных дел, Центра тревоги и Кассы здоровья, однако наибольшая критика была адресована Департаменту здоровья.

„При этом систему здравоохранения рассматривают в комплексе. Анализируют наличие семейных врачей в регионе, а также – влияние местных больниц и домов престарелых на частоту вызовов. В некоторых случаях оптимизация их работы может значительно снизить нагрузку на экстренные службы и повысить доступность медицинской помощи“, – добавляет Вайкнеметс.

Как говорит Рагнар Вайкнеметс, на основе этих данных принимают решения по улучшению системы. Варианты могут включать увеличение числа бригад скорой помощи в проблемных районах, создание подразделений поддержки для оперативного реагирования или изменение размещения машин скорой помощи, чтобы сократить время прибытия.

В районе Лейзи было зафиксировано 163 вызова C и D, при этом в половине случаев прибытие скорой помощи занимало не менее 29 минут.

Аналогичная ситуация наблюдается в Мынисте и Варсту, где из 190 вызовов C и D среднее время ожидания составляло 30 минут.

Глава отдела услуг здравоохранения Министерства социальных дел Никита Панюшкин заявил в интервью ERR о необходимости пересмотреть всю систему скорой помощи.

„Чтобы минимизировать подобные ситуации, Департамент здоровья создал рабочую группу, в которую вошли представители больниц и служб скорой помощи Таллинна и его окрестностей. Их цель – разработать решения, позволяющие ускорить процесс передачи пациентов в приёмные отделения больниц, чтобы бригады скорой помощи могли быстрее возвращаться к выполнению новых вызовов. Это позволит снизить нагрузку на систему и уменьшить необходимость переброски ресурсов из других зон обслуживания“, – говорит Вайкнеметс.

Хотя менее срочные обращения могут быть отложены, экстренные вызовы с высокой степенью приоритета требуют немедленного реагирования. В таких случаях Центр тревоги применяет „принцип близости“, согласно которому на вызов отправляется ближайшая свободная бригада – вне зависимости от региона, к которому она прикреплена. Однако это создаёт новый дисбаланс, так как в другом районе снова может возникнуть нехватка ресурсов.

Так, в последние годы одной из частых трудностей стало скопление машин скорой помощи в приёмных отделений экстренной медицины (ЭMO) Таллинна. Из-за этого бригады вынуждены ожидать в очереди по несколько часов, что приводит к нехватке ресурсов для реагирования на новые вызовы.

По его словам, система работает комплексно, и проблемы одного района могут быть связаны с ситуацией в других.

„Касса здоровья регулярно проводит анализ работы системы скорой помощи. Он позволяет учитывать результаты при планировании новых тендеров на услуги скорой помощи и вносить необходимые изменения в зоны её обслуживания. Это может включать добавление дополнительных бригад или вспомогательных подразделений в районах с низкой доступностью экстренной помощи, а также перераспределение существующих ресурсов для сокращения времени прибытия“, – говорит Рагнар Вайкнеметс.

В отчете также особо отмечено, что Департамент здоровья не спешит пересматривать инструкции по работе скорой помощи – несмотря на соответствующие предложения со стороны Центра тревоги.

По его словам, важно изучить расположение баз, количество бригад, их состав, а также – оценить, какие изменения мы можем позволить себе с точки зрения ресурсов и где именно требуется усиление.

Одним из ключевых вопросов остаётся кадровый состав. Сейчас в Эстонии – 104 бригады скорой помощи, почти все они состоят из трёх человек, за исключением двух экипажей, работающих в сокращённом составе из двух специалистов.

Панюшкин отметил, что такой формат может стать более распространённым в будущем.

„Мы рассматриваем это как возможное направление развития. Например, если население Таллинна и его окрестностей продолжит расти, а ресурсов для увеличения числа сотрудников скорой помощи не будет, одним из решений может стать расширение числа бригад за счёт их сокращённого состава – не по три, а по два человека в команде“, – пояснил он.

В структуре бригад основную роль играют медсёстры, а число врачей значительно сократилось. Однако статистика подтверждает, что сестринские бригады успешно справляются со своими обязанностями.

„Данные показывают, что уровень госпитализаций практически одинаков у врачебных и сестринских бригад. Врачи, обладая большей уверенностью и знаниями, после осмотра чаще принимают решение оставить пациента дома. Однако через три дня многие из них всё же попадают в больницу. В целом, работающие на скорой помощи медсёстры демонстрируют высокий уровень профессионализма“, – отмечает Рагнар Вайкнеметс.

За визит к врачу придется платить в 4 раза больше!

С 1 апреля работающие жители Эстонии столкнутся с новым вызовом – консультация у врача-специалиста и посещение отделения неотложной помощи (ЭМО) подорожают в четыре раза. Стоимость визита вырастет с 5 до 20 евро, что, безусловно, у многих уже вызывает волну переживаний. Но есть одно исключение: в сложных случаях, если после обращения в ЭМО пациенту потребуется госпитализация, плату за визит взимать не будут.