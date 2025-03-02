„Россия Путина - экзистенциальная угроза для Европы“. Макрон пообещал Украине сотни миллиардов евро помощи

Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине нового масштабного пакета финансовой помощи на сотни миллиардов евро, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune, обнародованном в субботу, 1 марта, пишет DW.

„Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и поручить Еврокомиссии как можно скорее запустить программу масштабного совместного финансирования, ведь речь идет о нашей безопасности. Речь идет о финансировании в сотни миллиардов евро. Лидеры стран ЕС обсудят также создание архитектуры европейской безопасности“, - сказал Макрон.

Важность поддержки со стороны США

Французский президент признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку со стороны США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация сильно изменилась, и „поэтому этот саммит 6 марта имеет огромное значение“.

„Многие европейские страны строили свою безопасность на трансатлантических связях. Нам нужно вернуться к старым европейским привычкам. Уже без четверти полночь. Время поджимает, но у нас еще есть возможность добиться стратегического подъема Европы“, - уверен Макрон.

Макрон: США и Украина должны возобновить диалог

Эмманюэль Макрон убежден, что несмотря на скандальную словесную перепалку в Белом доме между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, лидеры двух стран не смогут избежать возобновления диалога.

„Историческая миссия Америки - быть на стороне Украины, в этом у меня нет сомнений. То, что США делали последние три года, полностью соответствует их дипломатическим и военным традициям. Я хочу донести до американцев мысль, что отказ от поддержки Украины не в их интересах“, - сказал Макрон.