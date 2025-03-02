Перепалка Трампа и Зеленского. Украина доказывает свою самостоятельность

Кажется, что Зеленский своей попыткой объяснить, что на самом деле Путин не будет соблюдать никакие соглашения, лишь разозлил Трампа и вице-президента Джея Вэнса, которые явно не привыкли получать отпор публично. Украинскую делегацию выгнали из Белого дома, а подписание „соглашения по минералам“ которое могло бы гарантировать хоть какую-то заинтересованность США в судьбе Украины, сорвалось.

Однако демарш Зеленского вызвал настолько быстрое и единодушное одобрение со стороны практически всех лидеров стран ЕС, что можно подумать, будто он был спланирован заранее. Кроме того, вряд ли разрыв с Украиной и то, как он выглядит в исполнении администрации Трампа, одобряют американские избиратели. „Принуждение к миру“ на российских условиях происходит в ситуации, когда поддержка Трампа стремительно падает.