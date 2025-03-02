Мнение
02.03.2025, 08:55

Перепалка Трампа и Зеленского. Украина доказывает свою самостоятельность

 
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
ФОТО: SAUL LOEB | AFP

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в субботу закончилась перепалкой и фактическим разрывом отношений между президентами США и Украины. Российский МИД уже назвал визит Зеленского в США „полным провалом“. Но означает ли это, что Украина полностью потеряла поддержку Америки? Сможет ли администрация Трампа продолжать принуждать ее к миру на российских условиях?

Кажется, что Зеленский своей попыткой объяснить, что на самом деле Путин не будет соблюдать никакие соглашения, лишь разозлил Трампа и вице-президента Джея Вэнса, которые явно не привыкли получать отпор публично. Украинскую делегацию выгнали из Белого дома, а подписание „соглашения по минералам“ которое могло бы гарантировать хоть какую-то заинтересованность США в судьбе Украины, сорвалось.

Однако демарш Зеленского вызвал настолько быстрое и единодушное одобрение со стороны практически всех лидеров стран ЕС, что можно подумать, будто он был спланирован заранее. Кроме того, вряд ли разрыв с Украиной и то, как он выглядит в исполнении администрации Трампа, одобряют американские избиратели. „Принуждение к миру“ на российских условиях происходит в ситуации, когда поддержка Трампа стремительно падает.

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