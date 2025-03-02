Перепалка Трампа и Зеленского. Украина доказывает свою самостоятельность
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в субботу закончилась перепалкой и фактическим разрывом отношений между президентами США и Украины. Российский МИД уже назвал визит Зеленского в США „полным провалом“. Но означает ли это, что Украина полностью потеряла поддержку Америки? Сможет ли администрация Трампа продолжать принуждать ее к миру на российских условиях?
Кажется, что Зеленский своей попыткой объяснить, что на самом деле Путин не будет соблюдать никакие соглашения, лишь разозлил Трампа и вице-президента Джея Вэнса, которые явно не привыкли получать отпор публично. Украинскую делегацию выгнали из Белого дома, а подписание „соглашения по минералам“ которое могло бы гарантировать хоть какую-то заинтересованность США в судьбе Украины, сорвалось.