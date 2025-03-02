Зеленский обсудил со Стармером гарантии безопасности
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне и пообещал продолжать поддерживать Украину. Лондон выдал Киеву кредит на 2,74 млрд евро для поддержки украинской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером „надежные гарантии безопасности“, пишет DW. Об этом Зеленский написал в субботу, 1 марта, в Telegram.
„Во время наших переговоров обсудили вызовы, стоящие сегодня перед Украиной и всей Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины и окончания войны справедливым миром, надежные гарантии безопасности“, - подчеркнул он.
Глава украинского государства назвал встречу „важной и теплой“.
Стармер принял Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит, 10, и заверил его в поддержке Украины.
Стармер: Мы будем поддерживать Украину
„У вас есть полная поддержка Великобритании. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Надеюсь, вы слышали радостные возгласы людей, которые поддерживают вас и Украину“, - сказал британский премьер, имея в виду тех, кто собрался перед его резиденцией с плакатами в поддержку воюющей страны.
„Прочный мир, основанный на суверенитете и безопасности Украины, важен для Украины, Европы и для Соединенного Королевства“, - добавил Стармер.
Зеленский поблагодарил народ Великобритании и Стармера за поддержку, за приглашение встретиться с королем Карлом III 2 марта и за организацию саммита по Украине в Лондоне. „Мы рассчитываем на вашу поддержку“, - сказал украинский лидер.
Кредит Киеву
Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко в тот же день подписали в виртуальном формате кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,74 млрд евро) для поддержки украинской армии. Лондон назвал это доказательством „непоколебимой и постоянной поддержки украинского народа“. Кредит должен быть возвращен за счет прибыли от арестованных российских активов, передало агентство AFP.
По словам Зеленского, речь идет о займе на усиление обороноспособности Киева. „Деньги пойдут на производство оружия в Украине“, - подчеркнул украинский лидер. „Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну“, - добавил он, имея ввиду замороженные активы РФ.
„Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, каким должна быть уверенность в будущем для всех“, - резюмировал украинский президент.
Саммит по Украине в Лондоне
В запланированном на 2 марта в Лондоне саммите по Украине примут участие, помимо Стармера, и Зеленского около 10 европейских лидеров. В их числе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Антониу Кошта.