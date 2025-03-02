Зеленский обсудил со Стармером гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером „надежные гарантии безопасности“, пишет DW. Об этом Зеленский написал в субботу, 1 марта, в Telegram.

„Во время наших переговоров обсудили вызовы, стоящие сегодня перед Украиной и всей Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины и окончания войны справедливым миром, надежные гарантии безопасности“, - подчеркнул он.

Глава украинского государства назвал встречу „важной и теплой“.

Стармер принял Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит, 10, и заверил его в поддержке Украины.

Стармер: Мы будем поддерживать Украину

„У вас есть полная поддержка Великобритании. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Надеюсь, вы слышали радостные возгласы людей, которые поддерживают вас и Украину“, - сказал британский премьер, имея в виду тех, кто собрался перед его резиденцией с плакатами в поддержку воюющей страны.

„Прочный мир, основанный на суверенитете и безопасности Украины, важен для Украины, Европы и для Соединенного Королевства“, - добавил Стармер.

Зеленский поблагодарил народ Великобритании и Стармера за поддержку, за приглашение встретиться с королем Карлом III 2 марта и за организацию саммита по Украине в Лондоне. „Мы рассчитываем на вашу поддержку“, - сказал украинский лидер.

Кредит Киеву

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко в тот же день подписали в виртуальном формате кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,74 млрд евро) для поддержки украинской армии. Лондон назвал это доказательством „непоколебимой и постоянной поддержки украинского народа“. Кредит должен быть возвращен за счет прибыли от арестованных российских активов, передало агентство AFP.