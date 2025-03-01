Прохожий спас двух мальчиков, провалившихся под лед на озере Харку

К счастью, все пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из воды, и помощь на месте не понадобилась. Спасатели из спасательной команды Лиллекюла, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что оба ребенка замерзли, промокли и находятся в шоковом состоянии, и машина скорой помощи доставила их в больницу для обследования.

Спасатели измерили толщину льда на озере Харку - всего 8 см, что недостаточно для безопасного передвижения по льду. С помощью беспилотника спасатели также прогнали со льда других людей, которые отправились туда, несмотря на опасные условия.

По оценке Спасательного департамента, выход на лед больше не является безопасным. Помимо рыбаков, на лед выходят и дети, которые проводят последние дни школьных каникул. При этом течение в реках сейчас быстрое и сильное - если провалиться под лед, поток может унести человека под воду.

„Положительные температуры и осадки ухудшают ледовые условия за считанные часы“, – добавляет Спасательный департамент. „Если утром лед может показаться еще подходящим для рыбалки, то к вечеру обратный путь может превратиться в борьбу за выживание в ледяной воде“.

Если вы заметили человека, нуждающегося в помощи, или сами оказались в опасности, необходимо немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 112. Если вы решите помочь человеку, провалившемуся под лед, следует двигаться к нему только по уже проторенной дороге и подать ему веревку, доску, ветку, куртку или другой предмет, за который он сможет ухватиться. Если пытаться вытянуть пострадавшего за руку, лед может проломиться под обоими, и тогда окажутся под угрозой жизни сразу двух человек.

Перед выходом на лед стоит проверить карту льда в приложении ILM+, где публикуются актуальные данные измерений. Информацию можно найти в разделе обновлённой карты льда приложения ILM+ или на сайте. Карта носит информационный характер, и каждый сам несет ответственность за свою безопасность. Также на карте можно найти сведения о катках с искусственным покрытием, где кататься на коньках безопасно.