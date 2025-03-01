„Извращенец, убирайся отсюда“. В эстонском городе затравили юношу с диагнозом „аутизм“

Прошлым летом 19-летний Ээро прославился, но не игрой на инструментах или спортивными достижениями, а из-за того, что он особенный. Юноша играл в вильяндиском парке, чем привлек внимание местных жителей. Один из них сфотографировал Ээро и выложил фотографию в Facebook с текстом о том, что речь идет о подозрительном и опасном типе, который фотографирует девочек, пишет RusERR.

„Идешь в магазин с детьми, а за спиной раздается: „Смотри, это тот извращенец. Смотри, это его фото было там“. Когда слышишь такое за спиной, это ужасно“, – вспоминает мать юноши Ынне. По ее словам, Ээро никогда не был недоброжелательным, но у него есть особенности, связанные с его диагнозом.

По словам матери, Ээро только недавно научился пользоваться мобильным телефоном, причем у него маленький кнопочный телефон без функции камеры.

Под публикацией в „Фейбуке“ с огромной скоростью начали плодиться комментарии. „Прикидывается крутым, угрожает детям. Травма у детей на всю жизнь,это ненормальное поведение“. „Он точно психопат“. „Надо задать психопату урок“. В ответ на такие комментарии знакомый семьи попытался объяснить ситуацию, сообщив, что у юноши расстройство и он просто играл в игру, не свойственную его возрасту.

Однажды Ээро в страхе прибежал домой. Его выгнали из парка со словами: „Ты, извращенец, убирайся отсюда, тебе тут не место“. Травля продолжилась везде, куда бы ни пошел Ээро. Юноше даже звонили, выискивали его в городе, а за психическим насилиемпоследовало физическое.

„Он немного наивен, верит, что все люди хорошие и искренние. Он раньше не сталкивался с недоброжелателями. В его жизни не было физического насилия, но тут в городе он его прочувствовал“, – рассказала Ынне.

autistika.ee Аутизм – это расстройство развития, для которого характерно нарушение социального взаимодействия при общении и ограниченное стереотипное поведение. Болезнь всегда проявляется в качественном изменении социального взаимодействия. Человек с аутизмом неправильно оценивает социальную деятельность и эмоции других людей: неспособность адекватно реагировать на изменения в эмоциях окружающих и/или ситуации общения;

неправильное использование социальных сигналов;в поведении нестойкая интеграция социального, эмоционального и коммуникативного компонентов;

особенно яркий признак – это исключение взаимодействия при общении. Соответственно, для всех людей с признаками аутизма характерно качественное изменение коммуникации: неспособность использовать речь при общении;

отсутствие ролевых и имитационных игр;

при разговоре неспособность начать и поддерживать контакт;

отсутствие в процессах мышления фантазии и творчества;

ограниченное количество речевых средств;

отсутствие эмоциональной обратной реакции при вербальном или невербальном обращении к ним других людей;

ограниченное использование в речевой коммуникации эмоционального ударения и ритмических вариаций, а также отсутствие мимики и жестикуляции.

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