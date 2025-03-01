„Извращенец, убирайся отсюда“. В эстонском городе затравили юношу с диагнозом „аутизм“(3)
Прошлым летом 19-летний Ээро прославился, но не игрой на инструментах или спортивными достижениями, а из-за того, что он особенный. Юноша играл в вильяндиском парке, чем привлек внимание местных жителей. Один из них сфотографировал Ээро и выложил фотографию в Facebook с текстом о том, что речь идет о подозрительном и опасном типе, который фотографирует девочек, пишет RusERR.
„Идешь в магазин с детьми, а за спиной раздается: „Смотри, это тот извращенец. Смотри, это его фото было там“. Когда слышишь такое за спиной, это ужасно“, – вспоминает мать юноши Ынне. По ее словам, Ээро никогда не был недоброжелательным, но у него есть особенности, связанные с его диагнозом.
По словам матери, Ээро только недавно научился пользоваться мобильным телефоном, причем у него маленький кнопочный телефон без функции камеры.
Под публикацией в „Фейбуке“ с огромной скоростью начали плодиться комментарии. „Прикидывается крутым, угрожает детям. Травма у детей на всю жизнь,это ненормальное поведение“. „Он точно психопат“. „Надо задать психопату урок“. В ответ на такие комментарии знакомый семьи попытался объяснить ситуацию, сообщив, что у юноши расстройство и он просто играл в игру, не свойственную его возрасту.
Однажды Ээро в страхе прибежал домой. Его выгнали из парка со словами: „Ты, извращенец, убирайся отсюда, тебе тут не место“. Травля продолжилась везде, куда бы ни пошел Ээро. Юноше даже звонили, выискивали его в городе, а за психическим насилиемпоследовало физическое.
„Он немного наивен, верит, что все люди хорошие и искренние. Он раньше не сталкивался с недоброжелателями. В его жизни не было физического насилия, но тут в городе он его прочувствовал“, – рассказала Ынне.