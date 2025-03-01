КАРТА | Начинается сезон строительных работ! Смотрите, какие улицы в Таллинне будут перекрыты в этом году

В связи с дорожными работами в Таллинне уже через несколько дней будет перекрыта самая большая артерия в этом году. С 5 марта улица Одра будет закрыта почти на 2,5 месяца. Остальные дорожные работы не приведут к такому серьещному ограничению движения. Среди крупных работ следует отметить виадук на Кадака маантеэ, который, как ожидается, откроется для движения в июле.