01.03.2025, 21:04
КАРТА | Начинается сезон строительных работ! Смотрите, какие улицы в Таллинне будут перекрыты в этом году(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
С каждым годом строительные и реконструкционные работы на дорогах и ремонт трубопровода в Таллинне приводят к увеличению и продлению сроков ограничения движения. Delfi Ärileht собрал данные обо всех известных на данный момент строительных работ и нанес их на карту Таллинна.
Помимо дорожных работ, компаниям Tallinna Vesi и Utilitas приходится время от времени перекапывать улицы, чтобы обновить свою инфраструктуру.
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