Новости Эстонии
01.03.2025, 21:04

КАРТА | Начинается сезон строительных работ! Смотрите, какие улицы в Таллинне будут перекрыты в этом году

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В этом году в Таллинне не будет таких крупных перекрытий движения, как во время строительства новой трамвайной линии.
В этом году в Таллинне не будет таких крупных перекрытий движения, как во время строительства новой трамвайной линии.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

С каждым годом строительные и реконструкционные работы на дорогах и ремонт трубопровода в Таллинне приводят к увеличению и продлению сроков ограничения движения. Delfi Ärileht собрал данные обо всех известных на данный момент строительных работ и нанес их на карту Таллинна.

Помимо дорожных работ, компаниям Tallinna Vesi и Utilitas приходится время от времени перекапывать улицы, чтобы обновить свою инфраструктуру.

В связи с дорожными работами в Таллинне уже через несколько дней будет перекрыта самая большая артерия в этом году. С 5 марта улица Одра будет закрыта почти на 2,5 месяца. Остальные дорожные работы не приведут к такому серьещному ограничению движения. Среди крупных работ следует отметить виадук на Кадака маантеэ, который, как ожидается, откроется для движения в июле.

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