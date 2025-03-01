01.03.2025, 19:50
Премьер-министр Кристен Михал: мы поддерживаем Украину, потому что это правильно, а не потому, что это легко
увеличение расходов на оборону до 5% является понятной необходимостью
ФОТО: | Delfi Meedia kollaaž (Scanpix)
То, что происходит сейчас, приведет к тому, что через 3-5 лет ЕС будет иметь полноценную оборонную промышленность и готовность самостоятельно за себя постоять. Так что - Европа может делать больше, быстрее и сильнее.
Конечно, вчерашняя встреча прошла, мягко говоря, неудачно. Президент страны, которая уже третий год ведет освободительную войну, отправился на встречу с великим союзником и сторонником. Считая, что кровь, пролитая за принципы свободы, говорит сама за себя. И отстаивать свободу и противостоять агрессору - само по себе разумеющееся. Оказалось, что нет.
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