Мнение
01.03.2025, 19:50

Премьер-министр Кристен Михал: мы поддерживаем Украину, потому что это правильно, а не потому, что это легко

 
увеличение расходов на оборону до 5% является понятной необходимостью
Кристен Михал, премьер-министр
Кристен Михал, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Кристен Михал, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
ФОТО: REUTERS/Nathan HowardJaanus LensmentSAUL LOEB / AFP | Delfi Meedia kollaaž (Scanpix)

То, что происходит сейчас, приведет к тому, что через 3-5 лет ЕС будет иметь полноценную оборонную промышленность и готовность самостоятельно за себя постоять. Так что - Европа может делать больше, быстрее и сильнее.

Конечно, вчерашняя встреча прошла, мягко говоря, неудачно. Президент страны, которая уже третий год ведет освободительную войну, отправился на встречу с великим союзником и сторонником. Считая, что кровь, пролитая за принципы свободы, говорит сама за себя. И отстаивать свободу и противостоять агрессору - само по себе разумеющееся. Оказалось, что нет.

Что это значит для нас? Это неопределенность в век, когда определенность - на вес золота. В век читателей заголовков, когда заголовок не имеет ничего общего с реальным содержанием статьи. Оказалось, что для того, чтобы все согласовать, необходимо много редактировать. Кажется, читатели смогут сами сделать вывод из этой метафоры. Если нет, то можно смело ограничиться заголовком.

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