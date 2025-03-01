ВИДЕО | „У вас нет карт на руках“. Смотрите полную версию спора Трампа с Зеленским в Овальном кабинете с переводом

Переговоры после этого сорвались, Зеленский покинул Белый дом не сказав ни слова перед тем как сесть в машину. Совместная пресс-конференция, которая должна была состояться после закрытых переговоров была отменена.

Русская служба Би-би-си приводит полную версию разговора с субтитрами.

Что случилось в Овальном кабинете

Срыву переговоров предшествовал длинный и жесткий спор Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, где два президента отвечали на вопросы журналистов, прежде чем перейти к закрытой части встречи.

Один из первых вопросов задала корреспондент Украинской службы Би-би-си Мирослава Пеца — продолжат ли США поставлять в Украину оружие, если перемирия не будет. На что Трамп ответил, что поставки продолжатся, но ему хочется надеяться, что много оружия поставлять не придется, потому что „мы рассчитываем, что война быстро закончится и мы займемся другими делами“.

Однако вскоре разговор Трампа и Зеленского стал гораздо более напряженным и перерос в публичный спор на повышенных тонах.

Это произошло после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в „неуважении“, а Трамп заявил, что украинский лидер „играет с Третьей мировой войной“.

„Считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?“ — спросил Вэнс.

Трамп сказал: „Вы сейчас не в хорошей позиции. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри... Вы рискуете жизнями миллионов людей! Вы рискуете третьей мировой войной!“

Публичная часть встречи завершилась словами Трампа о том, что Зеленский недостаточно „благодарен“. Он добавил: „Это будет отличное шоу для телевидения“.

„Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные“, — сказал Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.