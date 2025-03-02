Традиционный Лотмановский семинар проходит в Тартуском университете: ученые вспоминают своего учителя и наставника

По традиции семинар начали с посещения могилы Юрия Лотмана, а официальную часть - с вручения лотмановских стипендий, одну из которых присуждают обычно семиотику, а другую - филологу. Перед докладами представители отделения славистики презентовали новые издания. Это работы по лингвистике и литературоведению.

Темы докладов разнообразны: наследие Юрия Лотмана, история литературоведения, взаимодействие литературы и других искусств, наследие как великих писателей русской литературы XVIII-XX веков, так и менее известных авторов.

В этом году на семинаре прозвучат выступления ученых из США, Италии, Германии, Швейцарии, Финляндии и Литвы.

Участие возможно как очно (по адресу: ул. Лосси 3-328), так и онлайн. Предварительная регистрация не требуется. С программой семинара можно ознакомиться здесь.

Отделение славистики организует семинар Лотмана с 1995 года.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить