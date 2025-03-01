Бешкина: Таллинн повысил предельные ставки расходов на жилье, но государственный прожиточный минимум не менялся почти три года

Член городского собрания и бывший вице-мэр по социальным вопросам Бетина Бешкина подчеркнула, что цель прожиточного пособия — обеспечение человека, не имеющего средств к существованию, финансами для закрытия базовых жизненных потребностей. „Прожиточное пособие состоит из установленного Рийгикогу прожиточного минимума и компенсации расходов на жилье, в пределах, установленных местными самоуправлениями“, — пояснила Бешкина. Она обратила внимание на то, что несмотря на постоянное удорожание жизни, государство не пересматривало прожиточный минимум уже несколько лет. „В последний раз прожиточный минимум был увеличен государством в 2022 году и по сей день составляет 200 евро. Это значит, что, например, семья из двух взрослых и одного ребенка должна обеспечить себя всем необходимым, кроме расходов на жилье, на 600 евро в месяц, что по нынешним ценам практически нереально“, — сказала член городского собрания.

В должности вице-мэра Бешкина постоянно занималась вопросом неадекватно низкого прожиточного минимума. Неоднократно были направлены обращения в Министерство социальных дел и социальную комиссию Рийгикогу. „Последний ответ от комиссии был следующим: „Начат процесс обновления методологии расчета минимального дохода, который будет завершен в начале 2025 года“. На самом деле, методология до сих пор не разработана и в этом году, по всей видимости, прожиточный минимум останется прежним“, — сказала член городского собрания, добавив, что, вероятно, политики, принимающие решения, не осознают, насколько сложно людям справляться с финансовыми трудностями. „Возглавляя таллиннскую мэрию, мы систематически работали над тем, чтобы оказывать всестороннюю поддержку нуждающимся. Радует, что начатый нами курс приносит плоды, и решение городского собрания о повышении предельных ставок расходов на жилье — важный шаг в продолжении этих усилий“, — добавила Бешкина.

В 2024 году Таллин выплатил нуждающимся в качестве прожиточного пособия 15 миллионов евро, было удовлетворено около 31 000 заявлений, поддержку получили почти 5000 семей. Решение городского собрания означает, что при расчете компенсации расходов на жилье будут учитываться как фактические расходы получателей пособия, так и рыночные условия. Это позволит помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, оплачивать расходы на жилье и сохранить место жительства.

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